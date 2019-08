Adolescents enganxats a les apostes

La Lliga de futbol ja està en marxa i concentra l'atenció de milions de persones, i no només d'aficionats. Aquest fenomen social enganxa per l'associació futbol-eufòria-evasió-distracció que provoca veure un partit, però al mateix temps per l'expectació i l'emoció de conèixer els resultats, fins i tot per sobre de l'espectacle en si mateix, expliquen els experts de Top Doctors. A més de l'atractiu social, el futbol mou grans quantitats de diners a nivell de negoci, tant dins el sector com en l'àmbit de les apostes, fet que s'ha vist incentivat amb la digitalització. I això augmenta el perill de provocar un possible problema per als que decideixen apostar. Les cases de joc fan una forta inversió en publicitat abans, durant i després de cada trobada, arribant fins i tot a patrocinar grans equips i a utilitzar les seves estrelles com a reclam, la qual cosa incentiva el desig d'apostar. "Les apostes esportives generen uns ingressos importants i això pot fer que l'apostador busqui únicament un rèdit sense posar interès en l'esport en si. Això pot ocasionar una desvalorització de l'esdeveniment", explica la psicòloga Patricia Colovini, de la clínica CITA.

Els més vulnerables a l'addicció al joc

A Espanya l'edat legal per apostar són els 18 anys. No obstant això, des que el joc va entrar en l'era digital, el nombre d'apostes i, per tant, el d'addictes al joc s'ha incrementat, sobretot entre els menors. "Nombrosos estudis en diferents parts del món han demostrat que la prevalença entre els adolescents de conductes de joc problemàtiques és, almenys, el doble que la que es troba en adults. L'efecte estimulant del joc pot ser capaç d'alleujar transitòriament estats d'ansietat i tristesa, freqüents al llarg de l'adolescència", assegura el psiquiatre Ponce Alfaro, membre de Top Doctors.

"La prevalença entre els adolescents de conductes de joc problemàtiques és, almenys, el doble que la que es troba en adults" Ponce Alfaro - psiquiatre

La normalització de la conducta de joc per part de la societat i la creixent presència de les cases d'apostes en zones econòmicament més desafavorides incentiven que les persones amb problemes de conducta o en situacions de risc social es converteixin en un altre dels perfils més vulnerables. Així mateix, la ludopatia és un problema que afecta més homes que dones. "Si el temps que es dedica al joc cada vegada és més gran, o veuen en les apostes una forma de solucionar els problemes econòmics, pot ser que l'apostador estigui desenvolupant un problema de ludopatia. Les conseqüències de no tractar a temps aquesta addicció poden ser enormes tant per a la persona com per al seu entorn", assegura Antonio Riera, psicòleg general sanitari.

Quan apostar deixa de ser un joc

Segons les últimes dades de la direcció general d'Ordenació del Joc, els espanyols van gastar més de 669 milions d'euros el 2018 en el joc en línia, un 52% dels quals es van destinar a apostes –incloses les d'àmbit esportiu–, un 34% al casino i un 11% al pòquer en línia. "Les cases d'apostes que utilitzen la figura de futbolistes famosos atreuen l'atenció de les persones que aposten a mercè de les estratègies del mercat, amagant la intenció de captar addictes i convertir-los en ludòpates. Això degrada un esport honest i un divertiment saludable com és el futbol", assegura Colovini.

La majoria dels jugadors en línia tenen entre 18 i 35 anys, segons les dades de la Federació Espanyola de Jugadors d'Atzar Rehabilitats (FEJAR). I és que la facilitat d'accés a aquest tipus de pràctiques pot derivar en un trastorn addictiu, que a la llarga afectarà tant els que el pateixen com el seu entorn. "Les respostes agudes d'estrès, l'alliberament d'adrenalina i l'acceleració de la freqüència cardíaca i respiratòria són algunes de les reaccions que ocasionen les apostes. Si la relació és addictiva, l'estrès excessiu serà el principal símptoma que revelarà dèficits més profund de l'apostador. Alhora, sol estar lligat a altres conductes de risc com el consum excessiu d'alcohol", conclou la psicòloga Patricia Colovini.