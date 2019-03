No mateu el gos!

No hi ha paper higiènic als lavabos de les escoles. Bé, si més no, jo m’hi he trobat en no poques ocasions, que no n’hi havia. De vegades hi ha un megarotlle penjat a la paret del vestibulet davant els serveis, i de vegades ni tan sols això. He arribat a la conclusió que es tracta d’un estalvi. Un estalvi no econòmic. Es tracta d’estalviar-se els possibles problemes vandàlics: rotlles entaforats a la tassa o als dipòsits, boles humides de paper enganxades al sostre, rotlles llançats per les finestres a l’estil 'Vacaciones en el mar'...

Seria optar per una solució tipus “el gos mort no mossega”. ¿Hi ha problemes amb el paper higiènic? Doncs s’elimina. ¿Hi ha alumnes que fumen als serveis? Doncs es tanquen. ¿Hi ha gent que aprofita les portes antipànic per escapar-se o obrir-les a gent de fora? Doncs es tanquen amb cadenats. ¿Hi ha qui guixa les parets? Doncs les revestim de material antipintades. ¿Hi ha alumnes que fan servir el mòbil per embolicar la troca? Els prohibim. I així tot.

Per aquesta via, hi ha escoles on els alumnes no poden jugar a pilota al pati, perquè el profe que vigila el pati podria rebre un cop, així que s’arriba a la situació surrealista que juguen amb una llauna de refresc aixafada (que, posats a fer, és més perillosa, però no seré jo qui doni la veu d’alarma a l’escola, no sigui que ni a això puguin jugar!). O es prohibeix el típex a classe perquè hi ha alumnes que el fan servir com si fos pintura...

Jo què voleu que us digui, trobo que és una opció ben poc educativa (i, entre nosaltres, un pèl covarda). Deixeu-me ser viejuno: jo diria que quan nosaltres anàvem a escola es feien més gamberrades, i més sonades, que les que fan els alumnes d’ara. Que consti que no defenso les entremaliadures, sinó que qüestiono que l’única alternativa sigui eliminar-ne l’ocasió.

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: cal educar més la responsabilitat personal. No entenc que es necessiti un protocol megahomologat per preveure cada possible situació negativa, i avisos a les estacions de tren recordant que “Està terminantment prohibit baixar a la zona de vies” (perquè si no, es veu que ens hi abocaríem com lemmings). Hi ha molts problemes que no mosseguen: potser que deixem viure el gos una mica més!