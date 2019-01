Bons propòsits per al 2019

Aquesta és la llista de bons propòsits que em faig per al 2019 -com a professor- i que penso llegir als meus alumnes perquè puguin comprovar si els mantinc o no. A canvi, els demanaré que facin públics els seus com a alumnes.

Miraré d’entrar a classe sempre amb un somriure. Us saludaré a tots amb alegria, sense evocar amb la mirada l’enuig de l’últim dia, i miraré de contagiar-vos la idea que cada classe pot ser una experiència tan interessant com divertida.

Escoltaré les vostres queixes sense perdre el sentit de l’humor (per difícil que sigui!). Però també faré didàctica i diré que el més útil per canviar el que no us agrada no és la queixa, sinó la proposta.

Esbrinaré per què hi ha un noi que s’adorm a classe i no permetré més que el desperteu de manera que se senti avergonyit.

Faré didàctica no només de l’ús que heu de fer de la paraula gràcies, sinó de l’estat d’ànim i de l’actitud d’agraïment.

No em cansaré d’intentar explicar-vos la necessitat de complir unes normes que potser són tan convencionals i arbitràries com circular per la dreta o per l’esquerra: no estirar-se a classe, no dur la gorra posada, evitar els badalls ostensibles i no ocupar amb les cames el seient buit del costat. En aquest sentit, i per tal d’educar-vos a ser previsors, no us deixaré sortir de classe per anar a buscar el llibre de text o la llibreta d’exercicis.

Procuraré que les meves classes, a l’ESO, s’assemblin a les d’una petita escola rural, en què el professor atén simultàniament una diversitat de nivells i d’aptituds i aconsegueix que els més avançats ajudin els més lents, espavilin els mandrosos i avergonyeixin els irresponsables.

Us clavaré menys el rotllo i us faré treballar més a classe, de tal manera que l’aula s’assembli més a una cuina creativa que a un autobús després de sis hores de viatge. Per aquesta mateixa raó baixarem sovint a l’anomenada Aula Singular per disposar d’un espai més obert i més variable.

Si algú no ha entès algun dels bons propòsits, que ho digui. Però no us equivoqueu: tot això no em farà més enrotllat, més amic i menys professor. Al contrari. Apa: bon any.