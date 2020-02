La lectura, un joc de butxaca

El mètode Glifing va néixer per atendre els nens amb dificultats de lectura, una plataforma que proposa un mètode lúdic per aprendre a llegir i que s'ha mostrat com una eina útil per a tots els nens en edat d’aprendre a llegir perquè permet detectar problemes de lectura des de l'inici, abans que el nen comenci a tenir fracàs escolar. L’entrenament es realitza amb un ordinador o una tauleta, que fan de la lectura un joc. Dedicant-hi entre 15-20 minuts, durant quatre sessions a la setmana, l’infant treballa amb Glifing la seva capacitat lectora mentre juga. El programa permet treballar, a més, habilitats cognitives com la memòria, l’atenció i la comprensió lectora.

L’experiència adquirida amb més de 80.000 usuaris ha permès ara a Glifing i Pupgam Studios dissenyar ReadUP by Glifing, una aplicació per llegir, jugar i millorar les habilitats lectores. Un joc per a mòbil i tauleta, disponible per a tots els nens d’entre 6 i 12 anys que ho desitgin, que té per objectiu despertar-los la passió per la lectura.

Es basa en la metodologia Glifing i permet llegir de manera autònoma, incidint en la fluïdesa i la comprensió lectora. A diferència del mètode Glifing, que realitza una valoració i un seguiment pedagògic, ReadUp és una proposta exclusivament lúdica que converteix la lectura en un joc de butxaca. Pensat per ser compartit entre pares i fills, disposa també de les etapes “premi” que permeten als nens jugar ells sols. En un món digital, ReadUp pot ajudar els pares a fer de la lectura un joc de família i que les criatures comencin a endinsar-se en aquest món màgic de desxifrar el codi escrit.

ReadUP arriba al mercat dels videojocs amb una proposta lúdica per aprendre a llegir, per promoure la passió per la lectura entre els més petits. Cal destacar, a més, la col·laboració amb la UIC Barcelona per a la millora educativa. Per facilitar la recerca en aquest àmbit, les famílies que ho desitgin poden omplir una enquesta que formarà part d’aquesta recerca.

ReadUp aproxima Glifing a milers d’usuaris i permet arribar a tots els nens, no només als que tenen dificultats de lectura; promou un ús educatiu dels dispositius mòbils; és un complement per als nens que ja treballen amb Glifing o que fan servir un altre programa per aprendre a llegir, i una nova finestra per als qui no coneixen el mètode;i converteix la lectura en un joc, eliminant el factor negatiu de “la lectura és avorrida”.

La ciència que sustenta ReadUp

ReadUp està basat en el mètode Glifing que, al llarg dels últims anys, ha provat la seva eficàcia en el tractament de les dificultats d’aprenentatge de la lectura en centres de reeducació, així com en uns quants centres escolars. El joc s'adapta al nivell del nen oferint la ruta fonològica segons el progrés de l'usuari.

Seguint la metodologia Glifing, ReadUp consisteix en diferents nivells de joc on, en cadascun, hi trobem quatre estadis d’aprenentatge: ruta fonològica de la lectura, amb activitats que entrenen la descodificació, mitjançant la lectura de pseudoparaules; ruta lèxica de la lectura, amb activitats que entrenen el reconeixement de les paraules freqüents de manera global; memòria de treball, amb activitats de tipus memory, que milloren l'empremta fonològica i la memòria visual; i comprensió lectora, que incorpora activitats del tipus "resolució de proves", que requereixen comprensió per poder avançar en el joc.

El joc es divideix en cicles, que representen les diferents edats lectores, els quals contenen diversos mòduls i cadascun té 90 nivells. Tot plegat suposa més de 1.500 nivells per millorar la lectura i comprensió lectora. Disposa d’un test de nivell inicial per ajustar l’entrenament a l’edat lectora de l’usuari i està disponible en català i castellà i, pròximament, en anglès.