Un conte per explicar el coronavirus als nens

Responent de manera immediata a les necessitats i demandes de la societat arran del brot de coronavirus (Covid-19) l'editorial Sentir i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya han elaborat el conte digital Rosa contra el virus. Conte per explicar el Coronavirus i altres virus possibles. Aquest conte va dirigit a nens i nenes entre 4 i 10 anys i té com a objectiu explicar als més petits, acompanyats dels seus pares, de la manera més senzilla i clara, què és un virus i ajudar-los a gestionar les seves emocions.

Com expliquen els experts, els adults hem d'adaptar la informació que traslladem als nens al seu nivell educatiu i en funció dels canvis que dia a dia es produeixen en la situació que vivim. Sempre donant la importància que es mereix a la prevenció de la transmissió, així com a les mesures d'higiene i reduint situacions d'alarma que afectin els menors. Per això, al final del conte hi trobareu un apartat de recomanacions per a adults adaptades als nens i nenes que poden ser d'ajuda tant per als més petits com per a les famílies i professionals.

El conte és gratuït i el podeu descarregar a la web de Sentir.