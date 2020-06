Educar adolescents en un món canviant

Després de l’èxit d’Estima’m quan menys ho mereixi... perquè és quan més ho necessito, que ha venut més de 20.000 exemplars, el psicòleg, educador i col·laborador del Criatures Jaume Funes publica Estima'm... però vull saber-ne més, on respon a alguns interrogants educatius universals i a altres de singulars de grups de pares i mares d'adolescents. Qüestions sobre el món de la sexualitat, o com educar quan hauríem d’aprendre el plaer d’estimar i ser estimats mentre que el món que els envolta els proposa altres comportaments. Preguntes al voltant del món dels usos de les drogues, o com educar quan la felicitat té nom d’alcohol i apareixen noves maneres de manipular el nostre món interior.

Jaume Funes presenta el seu nou llibre

També aborda altres temes com la realitat digital, les vides entre pantalles o com educar per ser i saber en la societat actual. Tots els interrogants, però, estan condicionats per l'últim punt, ja que res del seu món, de la seva dificultat per descobrir com ser, dels apassionaments o les recerques de felicitat, té sentit sense la dimensió digital, i es donen en bona part immersos en aquesta dimensió.

El llibre, que ja podeu trobar a les vostres llibreries de capçalera, inclou un pròleg especial en el context del recent confinament i la seva especial incidència en el món adolescent.