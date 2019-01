Llegiu-los contes!

Els contes estimulen, diverteixen, fan volar la imaginació... En resum: tenen un gran potencial educatiu, com destaca l’educadora de la UOC Débora Chomski, autora del llibre 'Educar i créixer amb històries' (Eumo). Els relats ajuden els infants a entendre la realitat que els envolta. Chomski proposa que pares i educadors utilitzin la narració com a forma de comunicació i educació. "El desenvolupament del pensament narratiu dels nens i l’ús de relats per educar ofereixen molt de joc per explicar conceptes abstractes, valors, conflictes i problemes", explica. Per exemple, que un nen té dues mares es pot explicar amb contes. Per a Chomski, l’efecte emocional que té una història en la formació dels infants i els joves és "poderós i val la pena treure’n profit".

Un conte entreté, ensenya, emociona i "vincula el nen amb la seva realitat i amb altres realitats", explica l’experta. A més, afegeix, és "la clau que obre les portes de la imaginació i també dels aprenentatges". Per a Chomski, els més petits i joves poden aprendre dels clàssics i els relats originaris de cada cultura, que defineix com a "imprescindibles, intemporals i universals", però també és important incorporar les noves històries de la cultura actual, perquè "són globals i responen als nous reptes i als nous paràmetres sobre la sexualitat, la identitat personal, els conceptes d’amor, de família i de felicitat, per exemple".

Improvisar contes i canviar els originals

Sigui quin sigui el títol que triem, Chomski recomana explicar als fills com a mínim un conte al dia en un moment tranquil, com l’hora de banyar-se o abans d’anar a dormir. Però, sobretot, l’experta convida els pares i familiars a inventar-se històries amb qualsevol excusa: "Mentre mengem, podem explicar una història d’un aliment, especialment quan és nou per al nen; o en el trajecte de l’escola a casa, compartint alguna cosa viscuda aquell dia". Per a l’experta, compartir històries personals és una bona eina perquè els menuts resolguin una dificultat o un problema per mitjà d’un conte que estigui protagonitzat per ellsmateixos.

Chomski també recomana proposar al nen variacions sobre el mateix conte o que ell en canviï algun aspecte. Per exemple: "La Caputxeta va anar a veure l’àvia amb un patinet d'últim model i el llop en realitat era un dron. Hänsel i Gretel no van ser abandonats pels pares per la fam, sinó perquè volien triar pares nous, més moderns i divertits, i van anar al bosc a buscar-ne uns altres", proposa l’experta.

L’hàbit d’anar a la biblioteca des de petits

Chomski considera que els infants han de tenir una biblioteca personal des de petits, "on guardin com a tresors els llibres que s'estimen, que els han sorprès, que els han regalat i que els serveixen de refugi". A més, el fet d’anar a comprar contes amb ells és una experiència "enriquidora perquè permet saber els gustos que tenen i convidar-los a descobrir les novetats". Però també pensa que anar amb ells a la biblioteca perquè llegeixin i juguin amb llibres, i els comparteixin amb altres nens, és una rutina molt "recomanable", conclou.