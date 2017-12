Descobrir la natura metropolitana

Coneixeu la tortuga babaua Floreta? I el cuc de foc Robert? Són dos dels personatges que els més petits podran conèixer l’any que ve en dues de les moltes activitats que proposa el 12è cicle d’activitats als parcs, platges i rius metropolitans. Com a novetat, en aquesta ocasió, el cicle ha volgut donar importància a la canalla més petita i “fer propostes orientades a donar missatges de descoberta per posar en valor aquests espais metropolitans però adaptats a una metodologia específica per a aquest grup d’edat”, assenyala Núria Machuca, responsable del cicle que impulsa l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Així, els infants a partir de tres anys el dia 16 de juny descobriran que la tortuga Floreta, que ara viu a la Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM), va ser recuperada d’una platja i aprendran tot el que passa al mar perquè els animals visquin millor. El 18 de novembre, en canvi, acompanyaran el cuc de foc Robert en un llarg viatge per conèixer el fons del mar i els seus habitant abans d’elaborar caretes amb els animals que han descobert en aquesta experiència.

“Aquest cicle és una manera de conjugar els diferents projectes de dinamització dels espais públics que es porten a terme des de l’AMB. En aquest sentit, incloem activitats que també pertanyen a les Jugatecambientals, que són els programes que tenim als parcs i a les platges durant els caps de setmana, i també d’altres que pertanyen a Compartim un Futur, el programa metropolità d’educació per a la sostenibilitat, que conté activitats que es fan als espais públics metropolitans”, explica Machuca. Totes les activitats del cicle són gratuïtes, només requereixen inscripció prèvia.

CLÀSSICS I NOVETATS

Després de dotze edicions -primer de caràcter semestral i després, anual-, el cicle d’activitats als parcs, platges i rius metropolitans ja ha congregat una bona legió d’habituals. Per això, hi ha propostes que arriben cada any i que sempre es troben entre les més sol·licitades pels ciutadans. És el cas de la visita als camps de cirerers de Santa Coloma de Cervelló, que permet collir cireres i participar en un tast sensorial de diferents varietats -programat per al 3 de juny i que acostuma a acumular llista d’espera- o l’observació nocturna de ratpenats, que, des del parc de Can Vidalet, permet descobrir com cacen, s’alimenten i què aporten als ecosistemes i als éssers humans -programat per al proper 7 de juliol al vespre.

“Les activitats que tenen molta acceptació són les que són participatives, com ara aquelles en què els assistents es reuneixen en un espai metropolità i fan una acció per millorar-lo, ja sigui una plantada popular o una neteja de plantes invasores a les dunes de les platges. Això crida molt l’atenció”, afirma Machuca. En aquest sentit, la dotzena edició d’aquest cicle inclou novetats amb el plantejament d’accions conjuntes coordinades en tots els espais. La primera se celebrarà el 20 de maig a les Jugatecambientals de tots els parcs i platges metropolitanes i portarà per nom Bioblitz Metropolità. L’activitat consistirà a sortir a la recerca d’ocells, insectes i altres animals per observar-los, descobrir de quins es tracta i aportar les dades obtingudes a una plataforma de ciència ciutadana. La següent proposta conjunta del cicle serà l’11 de novembre amb l’Acció Platges Met, que es farà als municipis del litoral metropolità, des de Montgat fins a Castelldefels. Tots els participants portaran a terme accions de millora d’aquests ecosistemes, ja sigui a través de plantacions o de neteges.