A les piscines, diversió i seguretat!

Amb l'arribada de les vacances escolars s'ha obert de ple la temporada de piscines, i és un bon moment per recordar alguns consells bàsics per poder gaudir d'un bany segur i divertit i evitar ensurts.

L’any passat van morir 32 menors en entorns aquàtics, 7 dels quals a Catalunya, i dissabte passat, malauradament, es registrava una altra víctima, en aquest cas un infant de 6 anys que va morir ofegat a la piscina municipal de Tàrrega. Per intentar reduir aquesta xifra, Abrisud, una empresa de cobertes de piscina, ha creat juntament amb l’Escola Segoviana de Socorrismela VIII Campanya de Seguretat Infantil a la piscina, un decàleg perquè els més petits tinguin en compte les recomanacions per gaudir del bany amb seguretat. Per això s’ha creat un pòster on un infant repassa les normes elementals per a un bany més segur.

7 L'any passat van morir 7 menors a Catalunya en entorns aquàtics

No hem d’oblidar que un menor pot ofegar-se amb només 20 centímetres d’aigua, en menys de dos minuts, per la qual cosa és recomanable recordar aquestes pautes abans de cada immersió:

Els infants s'han de banyar sempre acompanyats d’un adult. Fins que nedin molt correctament, cal que la canalla porti una armilla homologada. Abans d'iniciar el bany cal passar per la dutxa; i després entrar a poc a poc a l’aigua per minimitzar els canvis de temperatura. Quan sàpiguen tirar-se de cap a l'aigua, cal recordar que sempre ho han de fer des de la part més profunda de la piscina. No s'ha de córrer prop de les vorades i tobogans perquè rellisquen. Abans de sortir de la piscina cal recollir les joguines, per evitar que altres nens vulguin agafar-les i caiguin a l’aigua. Si es detecta una situació de perill d'algun infant, cal avisar ràpidament a l’adult o socorrista que estigui més a prop. Cal protegir la canalla del sol amb crema solar,gorra i ulleres de sol. Quan s'acaba l'estona de bany és important que la tanca o la coberta d'accés a l'aigua quedi tancada. Només les han de manipular els adults. Ensenyar-los a nedar bé és la manera d'assegurar estones de diversió i sense perill.

A banda d'aquest infant que comentàvem de Tàrrega, en els primers cinc mesos de l'any, a tot l'Estat s'han comptabilitzat 5 morts de menors en espais aquàtics. Els cinc menors tenien entre 11 i 17 anys i van morir en diverses localitzacions (platja, salt d’aigua, pantà, riu i platja, respectivament).

Cal recordar que un 53% dels incidents en menors de 10 anys en espais aquàtics registrats entre els anys 2013 i 2017, van ser en piscines. En la prevenció de l’ofegament i especialment en els nens, s’han d’articular diverses “capes de protecció”: supervisió adulta; barreres d’accés a l’aigua; dispositius de flotació homologats; ensenyament d’habilitats aquàtiques; aprenentatge de la RCP pels cuidadors, etc., de manera que s’aconsegueixin reduir al mínim els incidents i, si n'hi ha, poder detectar-los i intervenir-hi a temps.

No hem d’oblidar que la vigilància contínua és la mesura més eficaç.Fer una 'supervisió al tacte' –que el nen estigui sempre a l’abast de la mà– i organitzar torns de vigilància entre els adults són dues bones mesures de prevenció perquè un descuit no causi un incident a la piscina.