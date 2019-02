L'educació sexual i la infància

que treballa en l’àmbit de la promoció de la salut sexual des de l’educació, la formació, la informació i la sensibilització, fa un seguit de recomanacions per garantir els drets d'infants i adolescents en relació a l'educació sexual. Infància i sexualitat sovint apareixen com a conceptes antagònics que és necessari mantenir separats. Aquesta dicotomia queda reflectida en l’actitud respecte als Drets Sexuals a la infància, en la falta de reconeixement explícit i en els debats entorn de temes com l’Educació Sexual en els quals, per descomptat, nens i nenes no són interlocutores. Coincidint amb la commemoració, avui 14 de febrer, del Dia Europeu per la Salut Sexual, SIDA STUDI , ONGInfància i sexualitat sovint apareixen com a conceptes antagònics que és necessari mantenir separats. Aquesta dicotomia queda reflectida en l’actitud respecteen els quals, per descomptat, nens i nenes no són interlocutores.

Els nens i nenes tenen el dret a decidir sobre les seves sexualitats; tenen el dret a gaudir d’una bona salut sexual; i tenen el dret a no patir cap discriminació directament relacionada amb les seves sexualitats o de qualsevol altre tipus que tingui qualsevol impacte en les seves sexualitats. No obstant, la problemàtica conjugació entre sexualitat i infància, s’ha traduït en una regulació dels Drets Sexuals com a àmbit exclusiu del món adult i ha implicat l’aïllament de la infància. La conseqüència més greu és que es deixa sense protecció a un grup en condició d’extrema vulnerabilitat.

És important vincular les sexualitats a la salut, al benestar i als drets sexuals (el dret a explorar la nuesa, el cos, la identitat de gènere, a preguntar sobre sexualitat, a dir no, etc.) per generar consciència dels drets propis, confiança i una actitud de “el meu cos i la meva sexualitat em pertanyen”. El primer pas per a l’Educació Sexual és permetre l’exploració. A la infantesa les experimentacions de les sexualitats són un joc més, i com qualsevol altre joc és vital que totes les involucrades estiguin a gust.

Des de ben aviat les persones interioritzen les prescripcions socials relacionades amb la sexualitat: «no et masturbis en públic», «no ensenyis el teu cos», «no juguis a aquest joc». D’aquesta manera, l’Educació Sexual de moltes persones es va configurant de manera informal. Que no es parli a casa, que es canviï

de canal quan surt una escena eròtica, etc., constitueixin missatges implícits que poden generar sentiments com la vergonya i la culpa. Per tant, resulta convenient parlar obertament sobre sexualitats, en positiu i amb continguts adequats per a cada edat.

Explicar els acords socials al voltant de les sexualitats: no ens masturbem en públic, no toquem a algú que no vol, juguem entre persones d’edat similar, entre d’altres, constitueixen fórmules per educar permetent el desenvolupament personal i, al mateix temps, facilitant estratègies i recursos per protegir-se de riscos i abusos.

L’Educació Sexual ha de tenir com a fonament el model de coeducació per atendre a les desigualtats de gènere i corregir-les, i alhora, aquesta coeducació ha d’incloure una Educació Sexual amb criteris de qualitat. Coeducar és portar el feminisme a l'aula per a transmetre que un món igualitari és possible.

Vincular l’Educació Sexual a l’edat d’inici de determinades pràctiques sexuals, només referma la construcció social d’unes sexualitats vinculades a pràctiques com ara la penetració vaginal, fet que comporta, entre altres coses, oferir una mirada exclusivament heterocentrada i coitocèntrica que exclou les sexualitats de moltes