Tecnologia i infants. Falsos mites

Els dispositius tecnològics són atractius i ho són especialment per a les criatures. Els infants d'avui són les primeres generacions a néixer en un entorn altament digitalitzat. Utilitzen els dispositius tecnològics per consultar informació, com a eina educativa a l'aula i, per descomptat, com a forma d'entreteniment. No obstant això, els primers estudis ja adverteixen que una exposició abusiva a aquestes tecnologies pot interferir en el desenvolupament intel·lectual i emocional dels més petits.

"Als dispositius tecnològics se'ls han pressuposat multitud de beneficis, alguns fins i tot sobre el desenvolupament intel·lectual i emocional dels més petits", va explicar Álvaro Bilbao, doctor en psicologia, neuropsicologia clínica i autor d''El cervell del nen explicat als pares' i 'Cuida el teu cervell i millora la teva vida' durant una xerrada en grup educatiu a Brains International Schools. "No obstant això, tot i que les tecnologies han sigut molt positives per a l'avenç de la societat, comporten una sèrie d'efectes negatius sobre el desenvolupament dels més petits", va alertar.



En aquest sentit, sovint es parla dels 5 suposats beneficis dels dispositius electrònics sobre el desenvolupament intel·lectual i emocional dels més petits, que Bilbao desmunta.

Els nens han de familiaritzar-se amb la tecnologia aviat: molts pares i mares defensen que els nens han de familiaritzar-se amb l'ús de la tecnologia al més aviat possible, ja que l'ús i maneig dels dispositius electrònics és una habilitat essencial en l'actualitat. No obstant això, els dispositius tecnològics estan dissenyats per ser altament intuïtius, per la qual cosa no es requereix un gran coneixement o experiència per aprendre a utilitzar-los. De fet, Álvaro Bilbao defensa que no és sorprenent que un nen molt petit conegui el funcionament d'un dispositiu tecnològic, ja que segons diversos estudis un adult d'edat avançada només trigaria 2 hores a aprendre el seu funcionament.

molts pares i mares defensen que els nens han de familiaritzar-se amb l'ús de la tecnologia al més aviat possible, ja que l'ús i maneig dels dispositius electrònics és una habilitat essencial en l'actualitat. No obstant això, els dispositius tecnològics estan dissenyats per ser altament intuïtius, per la qual cosa no es requereix un gran coneixement o experiència per aprendre a utilitzar-los. De fet, Álvaro Bilbao defensa que no és sorprenent que un nen molt petit conegui el funcionament d'un dispositiu tecnològic, ja que segons diversos estudis un adult d'edat avançada només trigaria 2 hores a aprendre el seu funcionament. La tecnologia ajuda a desenvolupar la intel·ligència: no hi ha transferència del que s'ha après en el món digital al món real. Álvaro Bilbao exposa la següent pregunta per explicar aquest punt. ¿Qui jugarà millor al futbol, un jugador professional com Leo Messi o el campió mundial d'un videojoc de futbol?

no hi ha transferència del que s'ha après en el món digital al món real. Álvaro Bilbao exposa la següent pregunta per explicar aquest punt. ¿Qui jugarà millor al futbol, un jugador professional com Leo Messi o el campió mundial d'un videojoc de futbol? Cal ensenyar els nens a ser multitasca: la tecnologia fomenta que canviem d'una tasca a una altra amb molta celeritat. Amb tot, el que ens costa molt és estar concentrats en la realització i consecució d'una única tasca. En aquest sentit, comenta Álvaro Bilbao que les tecnologies ens tornen més impacients i incapaços de mantenir-nos concentrats en un únic assumpte.

la tecnologia fomenta que canviem d'una tasca a una altra amb molta celeritat. Amb tot, el que ens costa molt és estar concentrats en la realització i consecució d'una única tasca. En aquest sentit, comenta Álvaro Bilbao que les tecnologies ens tornen més impacients i incapaços de mantenir-nos concentrats en un únic assumpte. Les noves tecnologies ens fan més feliços: no podem associar la tecnologia a la felicitat per raons neurològiques. Álvaro Bilbao explica que cada vegada que un nen o adult veu una imatge nova a Instagram, rep un 'whatsapp' del seu grup d'amics o veu un anunci de rebaixes a la seva botiga preferida, el que passa és que a nivell cerebral s'activa el sistema dopaminèrgic, que s'encarrega de segregar l'hormona dopamina, la culpable de les sensacions plaents i la sensació de relaxació. Tanmateix, no hem de confondre aquesta petita sensació de plaer amb la felicitat. En canvi, quan els nens fan activitats significatives com aprendre a sumar, aprendre a posar i treure la taula o a ordenar la seva cambra, s'activa el sistema serotoninèrgic, que produeix una sensació de satisfacció i està més lligada amb la felicitat.

no podem associar la tecnologia a la felicitat per raons neurològiques. Álvaro Bilbao explica que cada vegada que un nen o adult veu una imatge nova a Instagram, rep un 'whatsapp' del seu grup d'amics o veu un anunci de rebaixes a la seva botiga preferida, el que passa és que a nivell cerebral s'activa el sistema dopaminèrgic, que s'encarrega de segregar l'hormona dopamina, la culpable de les sensacions plaents i la sensació de relaxació. Tanmateix, no hem de confondre aquesta petita sensació de plaer amb la felicitat. En canvi, quan els nens fan activitats significatives com aprendre a sumar, aprendre a posar i treure la taula o a ordenar la seva cambra, s'activa el sistema serotoninèrgic, que produeix una sensació de satisfacció i està més lligada amb la felicitat. Les noves tecnologies milloren la capacitat de concentració dels més petits: molts pares pensen que els dispositius electrònics ajuden a millorar la capacitat de concentració dels més petits, ja que poden estar llargs períodes de temps centrats en la pantalla del dispositiu. No obstant això, Álvaro Bilbao recorda que hem de diferenciar entre concentració i entreteniment. Els dispositius ens mantenen entretinguts, però no concentrats. Això es deu al fet que els centres neurològics que s'encarreguen d'activar l'atenció estan inactius durant la visualització.

"Els dispositius tecnològics són eines útils que han provocat un gran desenvolupament de la societat. Amb tot, els nens haurien de passar els seus sis primers anys de vida sense tecnologia, ja que és una edat molt important per al desenvolupament intel·lectual del petit", conclou Álvaro Bilbao.