Infants refugiats en risc a Grècia

El nombre de nins refugiats i migrants no acompanyats que es troben a centres de recepció i identificació de les illes gregues en condicions d’amuntegament –cosa que constitueix un perill per a la seva integritat–, com també a centres de detenció a tot el país, supera els 1.100, la major xifra des de principi de 2016, segons ha assegurat Unicef. L’agència de Nacions Unides ha instat els països membres de la Unió Europea a fer més per protegir els nins especialment vulnerables.

“El passat cap de setmana un nin va perdre la vida i dos més van ser ferits en un incident violent al Centre de Recepció i Identificació de Moria. Aquesta darrera tragèdia és un clar recordatori que la situació als centres de recepció de Grècia està en un punt límit”, assegura la directora regional d’Unicef per a Europa i Àsia Central i coordinadora especial per a la resposta de refugiats i migrants d’Europa, Afshan Khan. “Continuam fent una crida a les autoritats gregues perquè traslladin els infants a un allotjament adequat a la zona continental. Però Grècia no pot donar suport tota sola als nins refugiats i migrants. És vital que els governs europeus augmentin els esforços per reubicar-los i agilitin les reunificacions familiars per a aquells que ja tenen familiars a Europa”.

El Centre de Recepció de Moria està destinat a albergar 3.000 persones, però actualment n’hi viuen més de 8.700, inclosos 3.000 nins

El Centre de Recepció de Moria està destinat a albergar 3.000 persones, però actualment n’hi viuen més de 8.700, inclosos 3.000 nins. La Secció B i la seva àrea adjacent disposa d’habitacions per a 160 nins no acompanyats, però ara n’hi ha més de 520.

Actualment, hi ha més de 32.000 infants refugiats i migrants a Grècia, incloent-n’hi més de 4.000 de no acompanyats o separats. En els darrers tres anys, Unicef ha donat suport a més de 60.000 nins refugiats i migrants i a les seves famílies a Grècia. Aquest treball inclou garantir que els infants tinguin accés a serveis vitals de protecció infantil, com a suport psicosocial, atenció mèdica i educació. Unicef també està treballant amb el Ministeri de Sanitat, proporcionant 85.000 vacunes per protegir els nins refugiats i migrants de malalties.