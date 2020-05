Estudiar des de casa: les pauses són necessàries

Durant els dos últims mesos, milers d'estudiants i mestres s'han hagut d'adaptar a un nou model d'aprenentatge a casa que, fins ara, els era totalment desconegut. I aquesta és una situació que no canviarà a curt termini, ja que la majoria dels alumnes no tornaran a tenir classe fins al curs vinent.

Davant d'aquesta situació, Instructure –l'empresa creadora de Canvas, entorn virtual d'aprenentatge– ha pogut comprovar quins són els 3 reptes als quals s'estan enfrontant els pares dels alumnes en edat escolar durant aquest temps:

Aconseguir mantenir centrades en les seves tasques les criatures Compatibilitzar les responsabilitats amb el treball escolar dels nens Els dubtes sorgits de les instruccions dels professors i les escoles, de vegades poc clares

"He treballat en educació tota la meva vida i tot i això em costa encarregar-me de l'aprenentatge del meu fill", afirma Hilary Scharton, vicepresidenta d'estratègia de Canvas. "El primer que hem de fer com a pares és establir unes expectatives realistes amb els nostres fills, els seus professors i nosaltres mateixos. No podem recrear tots els beneficis de la classe presencial, però podem donar als nostres fills més llibertat per explorar mentre aprenen", assegura.

Així, des de la companyia, han preparat 5 consells perquè pares i mares puguin fer front a aquests problemes d'una manera més senzilla, de manera que el seu dia a dia sigui més fàcil fins que torni tot a la normalitat. Són aquests: