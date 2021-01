Alletar quan no s’ha parit

Tot i que la maternitat és una cosa ancestral, sortosament les seves formes i pràctiques s’adapten als diferents temps que vivim i als nous models de família i les seves necessitats. D’aquesta manera, les dones que són mares sense haver donat a llum el nadó, com és el cas de les que adopten, de les que passen per una gestació subrogada o de les parelles femenines del mateix sexe, tenen la possibilitat d’induir la lactància per poder donar el pit. En canvi, poques ho saben perquè és una opció que encara resulta desconeguda per a la majoria de les dones i pels mateixos professionals sanitaris. Això és el que va portar les llevadores Gemma Cazorla i Noemí Obregón, del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, a avaluar els diferents mètodes usats per a la inducció de la lactància i analitzar els factors relacionats amb la succió eficaç del pit i la producció de la llet materna.

Segons conclouen a l’estudi Understanding the Challenges of Induction of Lactation and Relactation for Non-Gestating Spanish Mothers, publicat a la revista científica d’infermeria, pediatria, obstetrícia i ginecologia Journal of Human Lactation, hi ha un gran desconeixement general sobre la possibilitat d’alletar que tenen les mares que no han donat a llum.

Hi ha un gran desconeixement general sobre la possibilitat d’alletar que tenen les mares que no han donat a llum

Les investigadores constaten que moltes d’elles no són informades d’aquesta possibilitat i perden l’oportunitat de gaudir dels beneficis de la lactància materna. En concret, l’estudi deixa al descobert un gran desconeixement dels mateixos professionals assistencials. A més, un altre dels aspectes que es posa en evidència és que no hi ha cap mena de registre estatal de dones que hagin passat per aquests processos, cosa que encara invisibilitza més aquesta opció.

De fet, les investigadores van aconseguir realitzar una sèrie d’entrevistes en profunditat a dones de diferents llocs de l’estat espanyol gràcies al contacte amb grups de lactància i assessores de lactància.

DOS PROCESSOS DIFERENTS

Malgrat aquest desconeixement, la lactància induïda i la relactació són els dos processos que permeten la lactància materna en aquestes mares. Així, la inducció és una possibilitat a l’abast de dones que volen lactar per primera vegada i és un procés lent que requereix uns quants mesos d’anticipació. Consisteix en una combinació de tractament hormonal (en concret, estrògens i progesterona sense interrupció) i d’estimulació mamària, acompanyat o no de fàrmacs per augmentar la producció de llet, i que es recomana iniciar cinc mesos abans del naixement de la criatura perquè aquesta se’n pugui beneficiar des del primer dia. Cazorla assenyala que l’èxit de la inducció és molt relatiu i que cal tenir en compte que, en la majoria de casos, el que es busca no és tant fer un alletament exclusiu com poder arribar a donar el pit encara que sigui combinant l’alletament matern amb llet de fórmula o, en el cas de les parelles de dones, compartir l’experiència amb la gestant.

D’altra banda, la relactació és el procés que s’ofereix a dones que ja han alletat anteriorment. Podria ser el cas d’una dona que ja té algun fill al qual ha alletat i que ara és mare d’un altre fill, ja sigui per adopció o per subrogació, i amb el qual vol gaudir igualment dels beneficis de la lactància materna. Aquest procés sol ser més curt que el de la inducció de la lactància materna i, generalment, és menys medicalitzat.