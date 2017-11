Una revisió oftalmològica en cada trimestre de l'embaràs

Amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, que se celebra el 14 de novembre, els oftalmòlegs de la unitat de retinopatia diabètica (RD) de l'Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona (IMO) recorden que les pacients amb diabetis han de realitzar-se exàmens de la retina (fons d'ull) abans i durant l'embaràs per descartar la presència d'una retinopatia diabètica (RD) i, en cas que ja pateixin aquesta patologia ocular, evitar complicacions durant aquest període, que qualifiquen d’“alt risc”. En concret, els especialistes recomanen realitzar seguiments oftalmològics a les gestants diabètiques cada tres mesos, pautats dins d'un control mèdic integral que inclogui el metge de capçalera, el ginecòleg, l’endocrinòleg i l’oftalmòleg.

Aquestes recomanacions es realitzen en el context de la campanya de conscienciació que la Federació Internacional de Diabetis (FDI) promou anualment i que, enguany, se centra en la prevenció de la diabetis i les seves complicacions en dones, atès que, segons l'entitat, es tracta d'una malaltia que es cobra cada any 2,1 milions de morts entre la població femenina. En part, aquestes dades responen al fet que les dones tenen menys accés als sistemes de salut en molts llocs del món, però també a causa de l'embaràs, un factor que dispara el risc de diabetis i de complicacions relacionades. “Això es deu als canvis hormonals i fisiològics que sofreix la població femenina durant la gestació, que entre altres coses afavoreixen l'aparició o evolució de la RD”, explica la Dra. Anniken Burés, especialista en retina de l’IMO.

La RD és la complicació més habitual de la diabetis i la primera causa de ceguesa en edat laboral al món desenvolupat

Però l'especialista adverteix que la prevenció no ha de reduir-se solament a l'etapa de l'embaràs, sinó que s’ha de mantenir, en general, a l'edat fèrtil de les dones, incloses les no diagnosticades de diabetis, ja que la patologia apareix sense oferir símptomes i és important diagnosticar-la i controlar-la tan bon punt sigui possible, perquè la incidència de complicacions durant l'embaràs és molt més gran en dones no debutants. En aquest sentit, segons Burés, “és imprescindible que els especialistes informem correctament les dones amb diabetis en edat fèrtil sobre els factors de risc i el calendari de revisions oftalmològiques recomanades”.

Així mateix, l’oftalmòloga recorda que “existeix un tipus de diabetis que es manifesta durant l’embaràs (gestacional) i que normalment desapareix desprès del part, amb el seguiment i pautes adequats per part de l’equip mèdic. En aquests casos, és molt improbable que les dones que pateixen aquest tipus de diabetis puguin arribar a patir una RD, ja que la patologia es manifesta després d’anys d’evolució de la patologia”.

Oftalmòlegs de l’IMO recomanen revisions cada tres mesos a gestants diabètiques

La retinopatia diabètica, una malaltia silenciosa i indolora

La RD, una de les complicacions més freqüents de la diabetis, és la primera causa de ceguesa irreversible en edat laboral en països industrialitzats. De fet, s'estima que els diabètics mal controlats tenen fins a 25 vegades més de risc que una persona sana de patir una pèrdua de visió severa. Així mateix, 9 de cada 10 pacients diabètics de tipus 1 presentaran aquesta patologia ocular, i el 50% de persones que la pateixen des de fa més de 15 anys, en qualsevol de les seves formes, sofriran algun tipus de patologia de retina.

El dany en la retina que sofreixen aquests pacients respon a la descompensació metabòlica causada per la diabetis, una malaltia que danya els vasos sanguinis de la retina i els torna més permeables i fràgils. En ocasions, nous vasos apareixen espontàniament en aquesta zona de l'ull i poden arribar a sagnar. En aquests casos, la sang opacifica l'humor vitri i, en conseqüència, la visió disminueix bruscament: és el que es coneix com a RD proliferativa. Altres pacients pateixen casos més avançats o greus, i presenten, a més, una acumulació de fluid a la zona central de la retina (edema macular). Tant la RD proliferativa com l'edema macular són complicacions indolores que cal detectar a temps, atès que poden arribar a comprometre seriosament i de manera permanent la visió de les persones que les sofreixen. Malgrat tot, s'estima que el 90% de casos de RD podrien evitar-se amb el tractament adequat, per la qual cosa un bon control metabòlic de la malaltia i revisions oculars periòdiques són crucials per aconseguir un bon pronòstic visual.