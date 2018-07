A l’estiu, oxitocina a la FM

El programa sobre criança 'Oxitocina' va néixer dins de la programació digital de +CatRàdio i la bona nova és que aquest estiu salta a la FM. Conduït per Mireia Izard i Montse Barcon, es podrà escoltar cada dissabte i diumenge a les 14.30 hores, a Catalunya Ràdio.

“Volíem allunyar-nos de donar lliçons i riure molt. La idea és donar pautes i fer d’altaveu d’experts perquè els pares tinguin informació i després facin el que vulguin o, més aviat, el que puguin. Però sempre desdramatitzant”, explica Mireia Izard, mare de l’Enric, de 2 anys, i mamu de la Joana, de 14. Afegeix: “Defensem molt que no existeix la maternitat o paternitat perfecta, i que tots estem igual de perduts davant del repte de formar una família. Per això també entrevistem famosos que són pares i que ens demostren que tots tenim els mateixos dubtes”.

En el seu espai també reivindiquen la corresponsabilitat, el feminisme i que la família tradicional és només un model més: “Per a nosaltres, una família és tot aquell grup de persones que s’estimen i tenen un projecte en comú, i ho volem visibilitzar. Intentem fer activisme a través dels convidats que triem”, explica Izard.

I es que quan va néixer el programa, les dues acabaven de viure la maternitat en primera persona. L’experiència és clau per encertar-la a l’hora d’escollir els temes i saber com tractar-los: “Hi ha un univers d’informació: llibres, articles, blogs, conferenciants... És massa feina destriar què hi incloem i què no. Vam pensar que estaria bé oferir un programa de ràdio que fos curt i pràctic, que tots poguéssim assumir (les que el fem i els que ens escolten). I el format radiofònic és molt agraït, pots fer altres coses mentre ens escoltes! És primordial per quan estàs criant: escoltes un programa mentre fas el menjar o marques la roba”, afegeix Montse Barcon, mare del Biel, de 4 anys, i del Bruc, d’un any i mig.

El resultat és 'Oxitocina', el programa que t’explica tot allò que no et van dir quan sorties de l’hospital. Mitja hora en antena que fan possible amb còmplices com Xavi Cazorla (humorista de l’APM), en què comparteixen les seves pròpies misèries o els convidats de l’espai Ravioli, en què presenten famílies o testimonis concrets de nens prematurs, dol perinatal, famílies adoptives, d’acollida o LGTBI... I també han decidit fer un manual d’instruccions: “Tots volem que ens diguin com ho hem de fer perquè, justament, els fills venen sense manual d’instruccions sota el braç i no en tenim ni idea. Tot i ser conscients que cap llibre, ni vídeo, ni article, parla del teu fill en concret, necessitem tenir on agafar-nos. Encara que després no en fem ni cas, que és el que sol passar!”, riu la Montse.

Elles són les primeres que han après i gaudit fent aquest programa. La Mireia destaca haver conegut la Neus Velasco, mare, mamu i mare d’acollida d’emergència de nadons: “És el primer cop en la meva carrera que m’he hagut de contenir l’emoció fent la meva feina”, confessa. La Montse també la recorda a ella, o a la Txell Bonet, periodista i parella de Jordi Cuixart: “La gent et parla de coses personals, coses molt dures, coses precioses... S’ha de ser molt generós. També gràcies al programa he descobert l’alegria i practicitat de la Cris Moé, i la mirada i manera d’explicar les coses de la psicòloga Alexandra Mariné”.