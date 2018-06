Les embarassades es vacunen

Susana Otero, mare de l’Emma (4 anys) i de la Maia (5 mesos), va decidir posar-se les vacunes de la grip i de la tos ferina. “Soc metge adjunta del servei de medicina preventiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron, i justament com a metge recomano a les embarassades que es vacunin”, explica. “Quan em va tocar a mi vaig tenir claríssim que me les posava”. Els dos embarassos li han anat bé i les criatures creixen fortes. “Són vacunes segures, que no tenen cap contraindicació per a la mare ni tampoc per al fetus”, diu Otero. Malgrat això, la metge sap que encara cal fer pedagogia entre les embarassades, “i sobretot entre els obstetres, que són els que han de recomanar les vacunes”, sosté Susana Otero.

Mentrestant, a l’Hospital de la Vall d’Hebron Magda Campins Martí, cap del servei de medicina preventiva i d’epidemiologia, assegura que la primera vacuna que es va plantejar per a les embarassades va ser la de la grip. “Als Estats Units la van començar a recomanar als anys 80, i a casa nostra als 90”, recorda. “En un primer moment la vacuna de la grip aconsellàvem posar-la durant el segon o el tercer trimestre, perquè encara no teníem prou evidència científica que no hi hagués algun tipus de contraindicació en els tres primers mesos”, diu Campins.

El 2004 el departament de Salut va fer oficial la indicació de vacunar de la grip les gestants en el segon i el tercer trimestre de l’embaràs. “El 2007, amb els estudis de seguretat a la mà, ja es va modificar i es va indicar la vacunació també en el primer trimestre”, recorda la doctora Magda Campins.

FALS MITE

Malgrat el pas dels anys “encara perviu la por del que pot suposar una vacuna per a un embaràs”, afegeix Campins. Es creu que és un risc afegit per a la mare, i sobretot per al fetus, “i hi ha la temença fins i tot que una vacuna pugui causar un avortament o una alteració al fetus”, afegeix la doctora de la Vall d’Hebron. “Però no és així, perquè tenim evidència científica suficient que demostra que la vacuna és segura i efectiva durant la gestació”, assegura.

Per contra, una grip durant un embaràs “pot provocar complicacions respiratòries i cardíaques per a la mare”. “A més, sabem que el fetus també pateix les conseqüències d’una grip de la mare gestant. Pot provocar un retard en el creixement intrauterí, un part prematur i, fins i tot, un avortament”, afirma la doctora. Al costat d’aquesta relació de riscos hi ha la dels beneficis. “La vacuna de la grip per a la gestant fa que el fetus adquireixi anticossos contra la malaltia per via transplacentària i, per tant, que n’estigui protegit durant els primers mesos de vida”, afegeix.

“La segona vacuna, la tos ferina, la recomanem durant la gestació perquè la mare passi anticossos al fetus i, per tant, el nadó pugui estar protegit els primers mesos de vida”, diu la doctora. La tos ferina complicada, com és el cas de la tos ferina maligna, pot ser molt greu i provocar la mort. “Fins als dos mesos els nadons no comencen a vacunar-se’n, per això cal que les embarassades es vacunin a partir de la setmana 27 de gestació, perquè hi hagi un pas d’anticossos efectiu al fetus a través de la placenta”. Afortunadament, “en aquest cas tenim índexs de vacunació entre les gestants molt alts, del 80%; per tant, és un èxit”. A més, “certament, entre els lactants la incidència de la malaltia ha disminuït de forma molt important”.

A l’Hospital Sant Pau de Barcelona, la directora del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia, Elisa Llurba, sosté que durant l’embaràs la dona té un sistema immunològic més feble i, per tant, “més risc que les malalties víriques es compliquin, i per això és important la vacuna contra la grip”. En canvi, en el cas de la tos ferina no és així. “L’objectiu és que la mare creï anticossos perquè els passi al fetus, i aconseguir que els fetus neixin com si s’haguessin vacunat”, afirma Llurba. Per això, en aquest cas, la vacuna de la tos ferina es posa al final de l’embaràs. Llurba lamenta que “socialment no es doni importància a la grip que pugui passar la gestant”. Potser per aquesta poca importància social l’índex de vacunació de la grip en gestants és tan baix: un 20%. “I anys enrere encara pitjor, perquè havia sigut d’un 3% i un 4%”, conclou la doctora Magda Campins.