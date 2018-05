Com peixets a l’aigua!

Les aigües mineromedicinals són aquelles que no estan tractades químicament i provenen directament d’una font natural. A les serralades Prelitoral i Litoral -sobretot al massís del Montseny-, les aigües de la pluja i la neu es filtren a profunditats de 2.000 a 3.000 metres, on arriben a una temperatura de 90 a 130 graus. Aquesta temperatura les fa ascendir per convecció i fa que circulin a través de les falles. Quan troben fractures tectòniques, brollen. I això és el que passa en una de les poblacions més insígnies d’aigües termals: Caldes d’Estrac, al Maresme.

Al Balneari de Caldes d’Estrac, aquesta aigua pura i cristal·lina raja de manera constant a 38,3 graus, i manté les propietats biològiques, físiques i químiques que, des de temps immemorials, s’usen amb finalitats curatives i terapèutiques.

UN MEDI RECONEGUT

“L’aigua, a temperatura adequada i sense productes químics, pot ser beneficiosa per al nadó”, explica Rosa Puigarnau, pediatra de l’Hospital Mútua de Terrassa, perquè “és el medi on ha viscut fins al naixement”. “Els relaxa i, normalment, els genera plaer”, explica. També té la capacitat de “crear un espai entre nadó i mare o pare sense altres distraccions, i pot ser una estona molt intensa emocionalment que reforça el vincle en una època que pares i mares van molt cansats” per l’arribada de l’infant.

Amb aquest propòsit, Jordi Abarca acompanya des de fa dotze anys mares i pares i els seus nadons en el primer contacte dels infants amb l’aigua termal. “L’aigua té la mateixa temperatura que el líquid amniòtic de l’úter matern”, explica Abarca, que és terapeuta d’activitats aquàtiques, i això els aporta beneficis per mitigar les afeccions a la pell, per alleujar, per exemple, les dermatosis inflamatòries i per reforçar el seu sistema immunològic; reforça l’aparell respiratori, amb la millora d’espasmes bronquials, congestió nasal, laringitis o bronquitis, i contribueix a resoldre problemes digestius.

És una estona molt intensa emocionalment que reforça el vincle

En la primera infància, l’acompanyament i la implicació de les mares i pares en el desenvolupament del nadó és imprescindible per “obtenir confiança, seguretat i autoestima”, afirma Abarca. L’activitat aquàtica amb nadons és un “moment únic de connexió amb el fill”, i reforça el desenvolupament de les fases “motrius, cognitives, sensorials i socials”. Per a Puigarnau, que recorda que els infants neixen amb l’instint reflex de nedar i que no desapareix fins als sis mesos, les activitats dins l’aigua són “una bona manera d’estimular el to muscular”.

Però potser el més important és recordar que l’aigua acostuma a ser un entorn de relaxació per a tothom, grans i petits. “Trobar un moment de plaer és fer vincle, perquè si el nadó es relaxa i està bé els pares estaran bé. I llavors és més fàcil oblidar-se de les nits sense dormir i del cansament. Sens dubte, es tracta d’un moment de retrobament”, assegura Puigarnau des de la seva experiència com a pediatra de nadons prematurs.

AIGÜES PURES VERSUS AIGÜES TRACTADES

Jordi Abarca insisteix en les propietats beneficioses de les aigües termals respecte a les aigües tractades d’una piscina convencional: “Hem d’aconseguir trencar aquesta reserva de relacionar un balneari amb un lloc d’activitats amb infants”. Puigarnau també té clar que l’aigua medicinal és millor que la d’una piscina: “Com menys productes químics, millor”. Per a ella, activitats com aquestes són “recomanables de tant en tant”. La premissa per decidir-se, al seu parer, és que sigui una experiència positiva per al nadó, i que “s’ho passi bé”. Perquè si ni els més petits ni els més grans no s’hi relaxen, malament rai.

En tot cas, sembla difícil que no pugui funcionar com un espai íntim i de retrobament. Un moment per a la mare (o pare) i el nadó en un espai de tranquil·litat i relaxament hauria de ser un bon pretext perquè l’experiència sigui profitosa, plaent i per repetir.