Visibilitzar els nadons prematurs

Coincidint aquest diumenge amb el Dia Internacional del Nen Prematur, l'associació Dits Petits i un grup de fotògrafes voluntàries (95% dones) que capten el dia a dia dels nadons prematurs i les seves famílies han preparat diverses exposicions per al gran públic en què s'informa de tot el projecte.

Fins ara totes les exposicions organitzades per l'entitat han estat vinculades als hospitals i situades dins del seu espai, però aquest any compten amb la col·laboració de la Casa del Llibre per fer una exposició oberta a tothom durant dues setmanes. A partir de demà, dissabte 16 de novembre, ja es podrà visitar l'exposició a la llibreria de rambla de Catalunya, i el 30 de novembre faran un acte de clausura amb voluntaris, responsables dels hospitals on treballen i les famílies protagonistes.

Les cites

1. Del 16 de novembre al 30 de desembre:

'Caliu en la incertesa'. Exposició fotogràfica de l'associació Dits Petits a la Casa del Llibre de la rambla de Catalunya

Amb motiu del Dia Internacional del Nen Prematur, la Casa del Llibre de la rambla de Catalunya acollirà una exposició fotogràfica representativa de tota la feina que fan els voluntaris de l'associació a l'UCI dels hospitals. L'exposició acabarà amb una festa de clausura el dissabte 30 de novembre a les 11 h. L'accés al llarg d'aquestes dues setmanes és lliure.

2. Dilluns 18 de novembre: 'Caliu en la incertesa'. Exposició fotogràfica de l'associació Dits Petits a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona Amb motiu del Dia Internacional del Nen Prematur, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha ofert a l'entitat l'oportunitat de presentar l'associació Dits Petits i la feina dels seus voluntaris a tots els pacients i usuaris de l'hospital. Aprofitaran l'ocasió per anunciar també que a partir del mes de desembre els voluntaris de Dits Petits estaran presents a l'UCI de Sant Pau. Exposició al vestíbul de l'hospital. Accés lliure.

3. Diumenge 17 de novembre:

Exposició fotogràfica permanent 'Caliu en la incertesa' a l'Hospital Arnau de Vilanova a Lleida

L'hospital de Lleida acollirà una exposició permanent sobre la feina dels voluntaris de Dits Petits a la seva UCI que explicarà el valor emocional i terapèutic que tenen les fotografies per a totes les famílies dels nadons prematurs. Exposició al vestíbul de l'hospital. Accés lliure.