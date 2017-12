Lactància, antídot contra la obesitat infantil

Des de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomanen allargar la lactància materna, sempre que sigui possible, fins als dos anys, pels múltiples beneficis que aporta a la criatura. Des de Clínicum, companyia asseguradora especialitzada en salut, reivindiquen la lactància materna com a font per prevenir l'obesitat infantil, un fenomen que a Espanya afecta un de cada tres nens, la xifra més alta de tot Europa.

La Dra. Paula Rodríguez, pediatra i consultora de lactància de Clínicum, comenta que "els estudis científics avalen sens dubte que la lactància materna és un factor protector enfront del sobrepès i l'obesitat". A més, aquesta especialista posa l'accent que els beneficis d'aquesta pràctica s'estenen a una "major protecció al lactant enfront de les infeccions, un augment de la intel·ligència del nen a llarg termini i la prevenció del càncer de pit per a les mares lactants".

Pel que fa a l'obesitat infantil, el pes al moment de néixer i el tipus d'alimentació del nadó durant el seu primer any de vida són factors significatius de la mateixa manera que ho són el sexe -hi ha més prevalença en nens que en nenes-, el nivell socioeconòmic i els estils de vida (tipus d'alimentació, activitat física, etc.).

En aquest sentit, des de Clínicum reivindiquen que la lactància és un dret que no està prou protegit. Amb la finalitat de donar suport a aquesta causa, l'asseguradora ha reforçat la unitat de criança i lactància del seu centre mèdic de Barcelona, des d'on proposen quatre senzills consells per combatre i prevenir l'obesitat infantil.

Quatre claus per frenar l'obesitat en nens

Lactància materna, mínim 2 anys. Són molts els prejudicis que hi ha entorn d'aquest tema, però existeixen diversos estudis científics que avalen els múltiples beneficis de la lactància tant per al nen com per a la mare. En aquest sentit, l'OMS recomana "la lactància materna exclusiva durant sis mesos, la introducció d'aliments apropiats per a l'edat -i assegurances a partir de llavors-, i el manteniment de la lactància materna fins als 2 anys o més". La importància dels 3 primers anys de vida. És vital posar l'accent en la primera infància, els primers 3 anys, per determinar hàbits saludables de cara al futur, encara que sempre som a temps d'introduir canvis per millorar els nostres hàbits de vida. Fruites i verdures com a base i no forçar el nen a menjar. És important limitar la proteïna d'origen animal i prioritzar la vegetal i evitar aliments superflus. D'altra banda, la Dra. Rodríguez afirma que "no hi ha gairebé cap aliment imprescindible i l'important és oferir aliments saludables i que sigui el nen qui esculli quins i quina quantitat menjar-ne". Això suposa permetre menjar al nen segons la gana que tingui, sense forçar-lo. Menjar en família i sense pantalles. La família té un paper fonamental, ja que és el "mirall" on el nen es mira. Menjar en família i fer-ho de manera saludable. A l'hora de menjar, una taula familiar i distesa i sense pantalles; aquestes augmenten el risc de sobrepès i impedeixen que el moment del menjar sigui un espai de comunicació familiar.

El diagnòstic de l'obesitat és fonamentalment clínic i el tractament és multidisciplinari i implica tant el pacient com l'entorn. El pediatre, segons la Dra. Rodríguez, té un paper molt important, quant a la seva funció, que "és detectar precoçment factors de risc, col·laborar en el seu tractament i exercir una funció preventiva".

Un bon diagnòstic és la base, però uns hàbits de vida saludables, amb una bona alimentació i exercici físic, ensenyats des de l'exemple en la família, l'escola i la societat en general fan possible la prevenció de l'obesitat.