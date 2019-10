Ecografia 5D per conèixer el nadó

Segons dades obtingudes per Ecox, centre pioner a Espanya de tecnologia 4D i 5D d'ecografies, 8 de cada 10 embarassades es fan almenys una ecografia per conèixer el nadó abans del naixement. En aquest sentit, des d'Ecox s'apunta també a l'augment del nombre de mares que es fan més d'una ecografia per conèixer el creixement del nadó dins el ventre al llarg de tot l'embaràs.

Aquest augment de les visites es deu a l'avenç de la tecnologia 5D basada en un tipus d'ultrasò que permet captar imatges tridimensionals en temps real del nadó a l'interior del ventre de la mare. Les principal diferència del 5D és que les imatges són més nítides i amb més resolució, cosa que permet veure amb un to molt més realista l'aspecte de la cara i el cos del nadó.

El 20% de les dones embarassades van un mínim de 2 vegades a veure créixer el seu fill dins del seu ventre

L'arribada d'aquesta tecnologia ha permès la flexibilitat de preus i això ha generat més accés per a totes les mares que volen conèixer com més aviat millor els primers trets del seu nadó. "Anar a fer una ecografia 5D ja no és inaccessible com fa uns anys amb les ecografies 4D. El preu comença en els 79 € i tant la resolució com l'experiència inclouen molt més que fa uns anys", expliquen aquests especialistes. A més, afegeixen que "les mares volen viure el moment de conèixer per primera vegada com serà el seu nadó, gaudir-lo, emocionar-se i capturar-lo. Anar a un centre d'ecografia és més que anar a veure el nadó, és viure l'experiència, i capturar el moment per gaudir-ne més endavant".



Segons dades d'Ecox, avui dia el 55% de les embarassades escullen la visita única per conèixer el nadó i opten per emportar-se, no només les fotos, sinó també el vídeo amb el so del cor.

El 55% de les mares trien un paquet bàsic que permet veure i sentir per conèixer per primera vegada al seu nadó

D'altra banda, ha augmentat fins a un 20% el nombre de mares que van més d'una vegada a fer-se una ecografia per veure l'evolució del seu nadó. A banda, sobre les visites a les ecografies, el 90% de les dones embarassades hi van amb la seva parella, el 45% ho fan amb familiars i tan sols un 5% hi van soles.

Moments clau per veure el nadó

Des d'Ecox recomanen a les mares quatre moments clau per conèixer el creixement i desenvolupament del nadó durant l'embaràs:

Setmana 9: escoltar i veure el batec del cor

Setmana 17: per conèixer el sexe

Setmana 23: per establir vincles

Setmana 29: per veure les faccions de la cara

L'ecografia 5D es pot combinar amb una altra tecnologia existent per poder oferir els resultats en diferents suports com la impressió 3D, l'àudio a 'smartphones' a manera de tons, salvapantalles o reproduir les fotografies en diferents suports físics: marcs, quadres, clauers, samarretes, etc. Des d'Ecox afirmen que el 60% de les embarassades acaben utilitzant algun d'aquests suports per immortalitzar per sempre aquest moment tan emocionant.