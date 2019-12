¿Saber el sexe del nadó tan aviat com sigui possible o mantenir la incògnita? Aquest és un dilema per a molts pares i mares, tot i que segons la xarxa Ecox, especialitzada en ecografia 5D emocional, cada any són més les parelles que prefereixen saber abans del naixement del seu nadó si és un nen o una nena. Concretament, aquesta tendència ha augmentat un 23% respecte a anys anteriors, i és que pares i mares veuen en aquesta decisió una manera d'evitar l'ansietat pròpia de l'espera.

A partir de la setmana 17 és possible detectar si és un nen o nena, especialment si és nen. Tot i que el 80% de les mares continuen preferint saber el sexe com més aviat millor, ha augmentat el nombre de pares que decideixen esperar la sorpresa del naixement.

A partir de la setmana 17 és possible detectar si és nen o nena, especialment si és nen

Preguntades per Ecox, les mares han revelat 7 dels motius que les van portar a decidir saber si el nadó que esperaven era nen o nena:

L'experiència el dia de l'ecografia al costat dels éssers estimats

La il·lusió de preparar l'arribada del bebè

Una decisió des d'abans de planejar tenir fills

Evitar l'ansietat de no saber si és nen o nena

Experiències prèvies amb fills anteriors

Comptar amb els amics, presentar el nadó abans de néixer

Sorprendre la família

En tot cas, l'important és que les parelles exposin la seva decisió amb antelació quan vagin a fer l'ecografia, ja que els metges o especialistes que no ho sàpiguen poden avançar-se i revelar la dada. I és que es pot veure per primera vegada la cara del nadó sense haver de saber el sexe que tindrà. L'important és veure que el nadó es troba bé, els seus primers moviments i com creix i es desenvolupa a l'interior de la mare.

5 motius per saber el sexe del nadó

Des d'Ecox recomanen que l'experiència de saber si és un nen o una nena es visqui d'una manera especial.