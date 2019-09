L'extraescolar més important

Ara que comença el curs és temps d'estructurar el calendari: una activitat per aquí, una per allà,...perquè, realment, hi ha tantes coses importants! La música es important, els esports són importants, la dansa, l'anglès, i molts altres aprenentatges són importantíssims. Sí, però no perdem el món de vista: hi ha una activitat que es tan important pel benestar i la salut global que es IMPRESCINDIBLE: ESTAR RELAXAT. No sé si en som prou conscients però l'estrès es la causa o l'agreujant de la majoria de malalties. No és un mite que vivim a un ritme frenètic i dins d'aquest estat d'ultra velocitat en el que estem inmersos sembla que ens haguem proposat incloure els nostres fills. Sembla que els volguem atrapar en aquesta voràgine transmetent-los aquesta obsessió per voler acaparar-ho tot, controlar-ho i arribar a tot arreu.

El que els nostres temps necessiten es educació per la pau, la serenitat, la calma, la plenitud, el benestar, la humiltat, la tranquil·litat i la satisfacció. Aquesta és la extraescolar a la que tots ens hauríem d'apuntar: la d'estar estona sense fer res, sense produir cap cosa, observant, respirant, sentint, desplegant la nostra personalitat, connectant amb la nostra essència.... senzillament essent. I això val 0 euros i ho podem fer a qualsevol racó. Per exemple, seure en un banc del parc i contemplar els coloms com es netegen les plomes amb el bec, posar coixins a sobre una catifa en el nostre menjador i rebolcar-nos una estona, posar la nostra música preferida i deixar-nos portar, passejar pel mercat i delir-nos ensumant els aromes... val qualsevol activitat que ens dugui a ser presents en aquest precís moment i la fem sense cap tipus de pressió.

Els estudis científics demostren que com més coordinem els nostres bioritmes ( i els de la família sencera) amb el ritme de la natura, més descansats, relaxats i centrats estem. Som part d'un planeta que te uns cicles i es tracta de coordinar-nos amb aquests cicles que també son els nostres propis: llevar-nos quan surt el sol, anar a dormir quan es pon, menjar quan hi ha llum, estar actius quan es de dia i descansar quan es fa de nit, com tot animal diürn que som.

Estar en contacte amb la Terra ens ajuda a regular la nostra salut. Viure en coherència amb el nostre entorn natural ens torna als nostres orígens i ens fa estar en plenitud. Per això proposo acostar els infants al seu medi natural i ajustar el seus temps al temps que els és innat. Un nen necessita temps per fer les coses, temps per no fer res, temps per explorar, temps per entretenir-se, temps per escoltar, observar i construir els seus somnis, temps per sucumbir en el plaer de viure connectat amb la seva pròpia essència.