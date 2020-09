Ja n'hi ha prou!

Una família nombrosa és l'espai on comparteixo les reflexions que destil·lo mentre crio tres fills de 7, 9 i 11 anys. El meu propòsit és transmetre els aprenentatges més importants que la criança dels meus fills em regala. No hi ha plaer més gran que créixer i evolucionar al costat dels que més estimes. Es un viatge ple de recompenses i bellesa del qual m'agradaria que formessiu part. Moltes gràcies per llegir-me i permetre'm xiuxiuejar-vos a cau d'orella les paraules que pesco en el meu mar.