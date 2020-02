Dignitat per totes les persones

Avui que es el dia internacional de la nena i la dona en la ciència celebro que fem valdre els nostres drets d'exercir l'ofici que ens vingui de gust independenment del nostre gènere. Alhora, se'm desperta una inquietud quan observo que es demana paritat només en alguns àmbits. Ningú reivindica la importància de la presència femenina en l'obra, la construcció de carreres, la instal·lació elèctrica, la fontaneria, la mineria o la pagesia. Estic molt satisfeta que reivindiquem la nostra presència en les posicions de més poder. I alhora considero absolutament necessari reclamar la dignitat del treball de tants homes que desenvolupen les seves tasques en molt males condicions, amb risc i a sobre amb uns salaris molt baixos. Ja va sent hora d'exigir llocs de treball on es garanteixi la salut i la integritat dels seus treballadors. Quan paso per la carretera en obres i veig aquells nois sota el sol, inhalant el fum de l'alquitrà i anant amunt i avall tot el dia penso que no hi ha dret. I quan veig aquells homes que treballen a l'obra, penjats d'andamis, jugant-se la vida i fent hores i més hores per un salari ridicul penso que cal trobar una solució. El mateix succeeix amb els pagesos qui, plogui, faci vent o sol s'entreguen a la seva feina i tot plegat per molts pocs diners i ínfim econeixement personal.

Hi ha feines que sostenen tota la societat i que ningú agraeix. A més són poc pagades i comporten alts riscos per la salut i el benestar. Per això, a més d'exigir la paritat entre homes i dones també és imprescindible exigir la dignitat de les persones. Elevar els sous de qui treballa amb risc. Pagar millor a qui alimenta tota la societat. Reconèixer l'esforç i l'entrega que algunes feines comporten. Proposo que ens centrem en assegurar la dignitat, la llibertat i la salut de qualsevol treballador. Home o dona te el dret de treballar d'allò que més li plagui en bones condicions i a canvi d'un bon salari. Jornades més curtes. Feina per a tots. Sous més justos.