Aprofitar l'oportunitat

Seguim confinats i se que aquest recolliment es un regal. Una oportunitat de fer créixer allò que durant la resta de l’any no tenim temps d’alimentar. Tenim uns dies per respirar en profunditat. Per centrar-nos en els detalls. Per escoltar atentament. Per netejar i desfer-nos de tot allò obsolet a les nostres vides. Un temps per parar, reflexionar i meditar. Un temps per transformar la nostra existència en quelcom més bell, més pur i més radiant. Una oportunitat per reformular els nostres propòsits i plans per dirigir-nos efectivament cap allò que volem. Per explorar quines son les nostres necessitats i establir prioritats perquè es vegin satisfetes completament. Per conèixer-nos millor i donar-nos tot allò que ens fa sentir realitzats.

Justament l’altre dia llegia un llibre molt interessant sobre la compassió en que l’autor Tim Desmond, descriu l’efecte que te en els altres éssers, i en tot l’univers, que siguem persones que ens nodrim d’amor i serenitat a nosaltres mateixes. Si nosaltres estem arrelats en un estat de benestar i amor incondicional, aquesta qualitat es fa extensiva a tot amb qui o què ens relacionem. Una recomanació molt important que fa per tal d’establir l’harmonia i l’alegria com a estil de vida es fer anualment retirs. Aconsella tancar-se a un monestir, spa o espai natural durant quinze dies durant els quals es tracta de no fer res més que meditar, llegir, escriure, pregar, fer ioga i altres activitats que nodreixin el nostre estat de pau i gràcia. Desmond assegura que cada dia de retir incrementa exponencialment la nostra energia i plenitud.

Hores després de llegir aquest suggeriment, l’estat ens declara a tots confinats. I així, de sobte vaig veure realitzat el meu propòsit d’invertir uns dies aprofundint en allò que més m’importa: la meva habilitat d’estimar, de gaudir de tot el que tenim, de centrar-me en el més valuós i de connectar-me amb l’essència comú a tots.

Convertim la nostra llar en un temple: un lloc on es respira calma. On el silenci es enriquidor. Un espai net, senzill i on s’enalteix l’amor. On les persones que hi acudeixen van a conciliar-se amb elles mateixes i amb les altres. Un lloc on el respecte i la devoció per la meravella de l’univers impera. Un habitacle que percebem com a sagrat i que transforma l’actitud de qui hi penetra. Un recinte que ens posa en contacte amb l’essència poderosa que hi ha en cadascú de nosaltres.

Aquesta es una oportunitat de muntar-nos un retir espiritual a casa nostra. Una ocasió per respectar els nostres ritmes vitals, per apropar-nos més a qui realment som, per reflexionar sobre les coses més rellevants a la nostra vida. Per relaxar-nos i donar-nos el descans que mereixem. Per admirar la bellesa que hi ha en tot el que ens envolta i en nosaltres mateixos. Per assaborir la vida amb més consciència. Per brillar amb tota la nostra intensitat.

Es un regal, obrim-lo i gaudim del seu contingut per transformar la nostra existència i revitalitzar-nos completament.