Un tastet de programació amb Blockly Games

Blockly Games

Blockly Games és una sèrie de jocs educatius que ens poden ajudar a fer una bona aproximació a conceptes bàsics de programació. Les diferents propostes estan dissenyades per als més petits de casa que no han tingut experiència prèvia amb la programació.

Cada joc està format per una col.lecció de 10 reptes, amb una bona gradació de nivells per entendre la dinàmica de la proposta i agafar confiança de mica en mica.

A mesura que anem superant les proves utilitzant blocs de codi, descobrirem com programar el mateix repte però fent servir llenguatge de programació Javascript.

La web us permet seleccionar la llengua. Us recomano que en feu servir diverses, però no deixeu de fer servir l'anglès, donat que quan veieu el codi Javascript us permetrà entendre molt millor la sintaxi.

Propostes per a tots els gustos

Blockly Games ens planteja diversos jocs, des de planificar un itinerari per sortir del laberint fins orientar la tortuga per dibuixar elements geomètrics, passant per la creació d'una pel.lícula i dissenyar el trajecte del vol d'un ocell. Podeu navegar per la web i triar la proposta que més us agradi.

El laberint

Trobem el nostre personatge al perdut en un laberint i hem de ser capaços d'orientar-lo per tal d'arribar al punt final del seu recorregut. Per realitzar el conjunt de reptes trobarem una sèrie de blocs de codi que podreu utilitzar per dissenyar la vostra seqüència d'instruccions. Segur que us orientareu ràpidament i que sereu capaços de dissenyar una solució al repte proposat.

Tot seguit teniu diverses captures de pantalla per veure un exemple concret d'un repte, d'una possible solució i de l'apunt en Javascript.

La tortuga

Si us agrada la geometria, no us podeu perdre els reptes de la tortuga. En aquesta col.lecció de propostes, trobareu que els blocs de codi estan organitzats per categories, segur que us ajudarà a trobar el que us fa falta per resoldre el repte que teniu entre mans.

Comparteixo amb vosaltres una presentació amb una proposta de possibles solucions als reptes proposats. Segurament que moltes de les activitats tenen solucions diverses, per tant, és una primera orientació.

Com hem vist, amb Blockly Games teniu una bona selecció de propostes que us permetran passar una estona entretinguda amb els més petits de la casa i acompanyar-los tot fent una primera aproximació a conceptes bàsics de programació.

Us animo a aprendre a programar en família, segur que us ho passareu, grans i petits, d'allò més bé!

Més propostes per aprendre a programar

Si utilitzeu dispositius mòbils, aquests dies de #joemquedoacasa també podeu fer un cop d'ull a la selecció d'apps per aprendre a programar. Segur que xalareu... ;-)