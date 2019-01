Apps per aprendre a programar

Se m'ha acudit que podria compartir amb vosaltres una selecció d'aplicacions per dispositius mòbils que us permetran apropar-vos al món de la programació. Us recomano que feu un tastet i trieu la que més us agradi per provar-la en família o a l'escola.

ScratchJr

ScratchJr és una aplicació idònia per començar a fer petits projectes. La seva simplicitat visual ajuda els més petits a entendre que vol dir programar. A partir de la interacció entre personatges i escenaris aconseguim un entorn divertit per motivar les criatures a entendre la successió de seqüències, diferents tipus d'ordres... elements bàsics de la programació.

+ Detalls Espai web oficial amb recursos Aplicació gratuïta disponible per iOS i Android How-to Cards amb activitats pautades

Bee-Bot

Bee-Bot ens proposa una bona col.lecció d’escenaris, des dels més senzills fins els més complexes, des dels que tenen una única opció de resposta fins els que en poden tenir diverses. Podem deixar que les criatures puguin anar fent el seu cami i anar superant els diferents reptes proposats per l’app atenent els diversos interessos i ritmes d’aprenentatge.

Els diversos escenaris que ens proposa l'aplicació ens permeten treballar l'orientació i la lateralitat i els conceptes bàsics de programació.

Kodable

Kodable posa a l'abast dels nens i nenes el llenguatge de programació. Permet treballar nocions d'orientació i lateralitat tot agafant el control d'un personatge per tal que arribi al final del laberint.

Kodable és una eina educativa gratuïta que ofereix una aproximació a la programació i a la resolució de problemes, en un entorn molt amigable per als més petits. La canalla aprendrà a programar a mida que vagi superant els diversos reptes de l'aplicació.

+ Detalls Espai web oficial amb recursos Aplicació gratuïta per a iOs

Lightbot

Lightbot ens proposa que guiem el nostre robot per un gran ventall de proves. Haurem de programar el personatge per tal de superar situacions ben diverses, ens caldrà dominar l'orientació i la lateralitat per resoldre les proves i passar al següent nivell.

L'aplicació ens proporciona situacions d'aprenentatge on posar en joc les seqüències de programació i el reconeixement de patrons amb els procediments i els bucles.

+ Detalls Espai web oficial amb recursos Aplicació de pagament disponible per iOS i Android

Altres aplicacions interessants

Blue-Bot, aplicació gratuïta disponible a iOS i Android