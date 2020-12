Píndola de pensament computacional: Disseny amb píxels

Després de cercar patrons en el vostre entorn proper, ara us proposo que fem alguns dissenys a partir de la repetició d'un element o conjunt.

Per realitzar aquesta activitat podem fer servir un entorn de treball en línia que ens permeti crear diferents propostes. Podeu entrar a Pixilart, si voleu us crear un compte d'usuari per tenir organitzades al núvol les vostres creacions. També teniu l'opció de clicar al boto Start Drawing i començar a experimentar i descobrir el potencial creatiu de l'eina. Trieu l'opció que us estimeu més.

Us deixo algunes idees, per començar a obrir boca... Recordeu, una vegada tingueu el patró dissenyat, per fer el disseny final podeu copiar, orientar i enganxar el patró per aconseguir el conjunt final.