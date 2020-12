Pensament computacional per a grans i petits

M'agrada compartir idees i recursos per posar a l'abast de tothom les diverses tècniques del pensament computacional. Se m'ha acudit que estaria bé publicar diferents propostes senzilles per realitzar a casa i a l'escola, tot aprofitant el nostre dia a dia i la nostra quotidianitat.

Si us sembla bé, per tenir-les sempre a mà, les aniré refereciant en aquesta entrada i així les podeu explorar quan us vingui de gust.

Relació de propostes

Píndola 1: A la cerca de patrons.

Proposta per observar el nostre entorn amb mirada curiosa i detectar-hi formes i estructures que reprodueixen un patró.