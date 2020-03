Disseny i creació 3D amb Tinkercad

Coneix Tinkercad

Tinkercad és un entorn de treball en línia de la companyia Autodesk que permet el disseny i creació de projectes en 3D. Aquest entorn ofereix una corba d'aprenentatge molt ràpida, en poques sessions podrem dissenyar els nostres projectes personals.

La interfície de treball de Tinkercad és molt intuïtiva i fàcil d’utilitzar. Hi ha una comunitat d’usuaris força activa que penja i comparteix els seus projectes de manera que podem fer-los servir com a punt de partida per crear-ne de nous.

Si feu un cop d’ull a la web de TinkerCAD trobareu un munt de projectes i tutorials. No us perdeu el seu canal de Youtube, trobareu molt bon material i un munt d'idees per als vostres projectes.

Tinkercad is a free online 3D modeling program that runs in a web browser, known for its simplicity and ease of use. Since it became available in 2011 it has become a popular platform for creating models for 3D printing as well as an entry-level introduction to constructive solid geometry in schools. wikipedia.org

Propostes de treball

Us proposo diverses activitats per aprendre a dissenyar amb Tinkercad. Totes les propostes van acompanyades d'un petit tutorial per veure com s'ha aconseguit el resultat final.

Com podeu suposar, sempre hi ha diverses maneres de resoldre una proposta de disseny, jo només us comparteixo la meva, però us animo a explorar l'entorn de treball i a trobar el vostre propi camí... Endavant!

1. Dissenya el teu pac-man

Recordeu el videojoc Pac-Man? Segur que si, doncs us proposo que dissenyem el seu personatge principal.

Què aprendrem? Com seleccionar figures de la galeria de dissenys predeterminats. Com personalitzar els objectes. Com sumar i restar volums i agrupar figures per conseguir un producte final.

2. Dissenya una diana

Heu jugar mai a tirar dards? Us proposo que dissenyem una diana com la que es podria fer servir per tirar dards o fletxes. Ho voleu provar? Us animeu a afegir al disseny un suport per penjar-la a la paret? A veure com us queda.

Què aprendrem? Com personalitzar les figures de la galeria. Com fer còpies d'objectes. Com alinear els objectes per fer una composició final.

3. Dissenya una taula

Us animeu a dissenyar un petit moble dels que teniu a casa? Per practicar una mica, us proposo que fem una versió personal d'una de les taules auxiliars més conegudes del mercat. Ah, si us queda bé, mireu de posar-li una planteta a sobre, la trobeu a l'apartat OMSI Hangout Space de la galeria d'objectes predissenyats.

Què aprendrem? Com seleccionar i girar figures. Com personalitzar els objectes. Com sumar i restar volums per conseguir un producte final.