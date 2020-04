Disseny i creació 3D amb Tinkercad

Ara fa uns dies vaig publicar una selecció de propostes #joemquedoacasa per apropar-nos al disseny 3D, tot potenciant la creativitat i la iniciativa personal dels més petits de la casa.

Avui us proposo que dissenyem en família un arc de Sant Martí i que el compartim amb les persones que més ens estimem i que trobem a faltar aquests dies de confinament.

Compartir és viure

Teniu diferents opcions per compartir el vostre disseny. Per una banda, podeu publicar el vostre projecte a la galeria de l'aplicació Tinkercad, així tota la comunitat el podrà veure i tindreu una adreça web per enviar a qui volgueu. Per una altra, podeu descarregar una imatge del vostre projecte des del menú Sent to / Picture of your design i enviar-la per whatsapp o posar-la de fons de pantalla al vostre dispositiu mòbil durant aquests dies. Finalment, teniu l'opció d'imprimir la vostra imatge i penjar-la a casa, a un espai on tothom el pugui veure.

Si us animeu a fer una proposta de disseny compartit, l'aplicació us permet treballar de manera col.laborativa convidant altres usuaris a treballar en el mateix document (menú Collaborate).

Us imagineu fer una vídeotrucada amb família i amics mentre esteu dissenyant conjuntament la vostra proposta d'arc de Sant Martí?

El més important és compartir la vostra creació i passar una bona estona a casa.

Tot anirà bé!

Aquí teniu el tutorial, pas a pas, per dissenyar un arc de Sant Martí. No cal dir que es tracta de fer el vostre Tot anirà bé! i que teniu l'opció de deixar volar la vostra creativitat i imaginació per crear les composicions i les formes que més un agradin.

Us proposo una idea, a partir d'aquí, el projecte és vostre. Endavant!!!

Què, com us ha quedat el disseny? Vinga, animeu-vos i compartiu les vostres creacions... que corri el Tot anirà bé!

Colors de l'arc de Sant Martí Si vols pintar els arcs amb el color exacte, pots introduir els codis del triplet hexadecimal de cadascun dels 7 colors de l'arc de Sant Martí Vermell:#FF0000, taronja:#FF7F00, groc:#FFFF00, verd:#00FF00, blau:#0000FF, indi:#4B0082 i violat:#8B00FF

Més propostes per fer en família

Aquests dies de #joemquedoacasa aprofitaré per preparar més material i compartir-lo a la xarxa. Trobareu més propostes al meu compte d'instagram, a la galeria de Tinkercad.

Utilitzeu lliurement el material i passeu el millor possible l'episodi de confinament. Ànims!