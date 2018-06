L'estiu i la conciliació

Aquests dies a la consulta veig a les mares molt més atabalades perquè comença l'estiu. Jo mateixa tot i que els meus no són petits, estic tot el dia amb el WhatsApp -Mama que si entrem, que si sortim, que si anem amb els amics a la platja, que si aquesta nit tornem tard...-



S'acaben les classes i apa un altre cop ens les veiem crues per conciliar la feina amb els nens i la família. Si tens sort i els teus fills són petits, la bona notícia és que el mes de juliol no ho notarem tant perquè a la mateixa escola o d'altres acostumen a haver-hi Casals d'estiu, que més o menys fan el mateix horari que l'escola i fins aquí respirem més o menys tranquil·les. L'altra solució són els esplais, campaments o colònies que ens proposen enviar als nens fora des de dues setmanes a un mes fora aprenent esports, anglès, convivència, etc.

Quan els fills són adolescents o quasi majors d'edat l'estiu es complica una miqueta més, per què són moltes setmanes que costa molt que puguin fer alguna altra cosa que marxar a fer cursos d'idiomes o alguna cosa que els interessi i que vulguin anar.

A part de tot l'enrenou familiar que suposa tenir fills de vacances tres mesos, hem d'afegir el cost de l'estiu. Tenir-los ocupats aprenent coses, costa diners extres, que en molts casos, són estratosfèrics. L'altre dia sense anar més lluny, vaig consultar a unes quantes entitats anar tres setmanes a perfeccionar l'anglès a qualsevol lloc d'Anglaterra. La idea és estupenda, però el cost dels viatges mes l'allotjament i les classes no baixaven de tres mil euros. Les mares amb qui parlo a la consulta amb nens més petits, diuen que paguen entre quatre-cents i nou-cents euros depenent del casal o campament que escullin per anar el nen. I si tens dos o més fills, comença a comptar... és inviable!

El cert és que més petits tens els nens, més fàcil és. Qualsevol coseta senzilla que facis és divertida i ho passen bé. Quan els meus tres fills eren petits tot era un esdeveniment i una diversió: anar a menjar un gelat, banyar-se a la piscina inflable del jardí, anar a la platgeta de l'eixample (ara tancada perquè els nens feien massa soroll!) anar a casa dels avis a la platja, fer passejades per la muntanya... però a partir dels 17 anys ¿que fem? Tot es torna una miqueta més complicat perquè els interessos són uns altres i costa trobar activitats per ells.

És evident que com cada any superarem l'estiu i totes respirarem alleugerides tant punt comencin les classes, però m'agradaria que hi hagués més activitats públiques o solidàries en les quals els nostres fills poguessin participar, aprendre, compartir i passar-s'ho bé sense que això ens costés a tots els pares un ull de la cara.

Potser vosaltres teniu més idees i les podem compartir per ajudar-nos entre totes a veure més opcions d'estiu que no siguin fer servir els avis ni diners extres! Així seria una petita victòria de totes, ¿no trobeu? Bon estiu famílies!