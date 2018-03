Petites victòries

Moltes mares venen a la consulta amb la preocupació de no arribar a tot. Una de les coses que més els preocupa és que no estan connectant amb els seus nens així com elles voldrien. És important que ens ocupem d'ordenar certs aspectes de les nostres rutines per quedar-nos -si més no- amb la sensació que ho estem intentant. La manera més bàsica per connectar amb els nostres nens és parlar amb ells. Explicar-los com ens ha anat el dia, que hem fet, com ens va i com ens sentim. No cal donar unes explicacions complicades, només que els nens sentin que també comptem amb ells per fer-nos...