Sé que igual sona una mica friqui però és que m'encanta la meva feina. I no és per la tècnica, sinó per vosaltres. La gent sou la repera, sou molt grans, la gent valeu molt i arribeu a les classes de coaching maternal plenes de dubtes o amb l'autoestima sota terra, quan de veritat tot el que us fa falta és creure que feu les coses el millor que podeu i en sabeu.

Una de les preguntes més impactants de la setmana passada, va ser una mare primerenca que em deia que ella no sabia si estimava prou al seu bebè, perquè hi havia molts moments en què l'odiava profundament pel canvi que hi havia suposat pel que fa a responsabilitat, quedar-se a casa, patir la manca de son, anar feta un enderroc vivent... i que ella sabia que havia nascut un bebè, però que no sabia quan neix la mare que se suposa has de ser.... és a dir, amorosa, abnegada, disposada, alegre, ben arreglada, amb la seguretat de ser perfecta...

Ai, si no fos per què ho deia amb veritable preocupació jo haguera rigut. Vida, si a totes ens passa igual!

Quan neix una mare? Doncs el mateix dia que el nadó, perquè totes aquestes inquietuds, tots aquests sentiments d'estar aclaparada per la responsabilitat ja és sentiment de mare! Si no, ens donaria igual que el nostre fill menges o no, ens donaria igual si ho fem bé o no, ens donaria igual si no té la millor versió de nosaltres que sabem que podem donar...

Neix una mare quan et preocupes per totes aquestes coses abans que per tu mateixa. Quan acceptes que mai més tornaràs a fer les coses pensant només en tu i les prioritats canvien perquè ara no pots deixar de mirar aquesta personeta petita que té tant de tu i del seu pare i a la vegada és tan nova i original.

Per a moltes dones neix una mare amb el temps. Moltes necessiten tornar a ser elles mateixes a la feina, a la vida de parella, per arribar a apreciar la maternitat. És igual, arribis per on arribis t'has de sentir ben orgullosa d'haver creat una vida a la teva panxa, haver passat per un part que moltes vegades deixa seqüeles físiques i emocionals importants, i per saber encaixar una feina extraordinària que és donar al món un nou ésser humà.

Neix una mare quan sents tot això. I no has d'angoixar-te perquè et compares amb les altres i creus que elles se senten millor, o estan més preparades o ho fan més bé que tu. El teu fill ha arribat a la teva vida i no podria estar millor amb ningú altre que amb tu, així que no t'amoïnes per tenir sentiments contradictoris, tristor o enyorança de la teva vida sense cuidar de ningú mes que de tu. La maternitat està plena de dubtes diaris, inclús les persones que ajudem a viure la vida una mica més feliç, tenim dies que si no fos perquè ens ajudem unes dones a les altres, també acabaríem aclaparades per la responsabilitat.

És per això que m'encanten aquests tallers de mares, perquè entre totes ens donem energia i jo em converteixo en una mare de família nombrosa més: fent tot el que puc perquè els meus fills siguin feliços. Quina meravella que quan neix una mare, neix també tota una tribu de dones, cosines, tietes, amigues a la que pertànyer per donar-nos suport en cada pas del camí.

Gràcies dones de la meva vida, us estimo boniques.