Tornar a casa per Nadal

Casa nostra és on viuen els records plens d'amor, riures, algunes llàgrimes, secrets d'infància, nits de contes i de pel·lícules tots ben enganxats els uns als altres al sofà. És el lloc on persones enamorades com nosaltres van decidir que s’estimaven tant com per multiplicar-se, per un, per dos, per tres, per més. I un gos, i un gat, i un hàmster. El lloc on t'espera la sopa calenta en un fred dia d'hivern, i encara que sempre és igual, cada any és eternament nou.

És el lloc on sempre ets benvingut, on creix el riure i la felicitat, on estan aquelles fotos a la llibreria, que mai pots deixar de mirar. Ja tenim a tocar Nadal i Cap d'Any i és possible que tots tornem a aquest lloc tan nostres. Uns altres l'hauran de recordar, perquè hi ha distàncies insalvables, però sempre serà seu perquè els records s'atresoren en el cor per sempre i és des d'aquí on podem dir “Bon Nadal àvia” o “Feliç any mamà”.

Com cada any, he posat la sarsuela al volum màxim, he baixat la foto en blanc i negre dels meus avis, he tret la cassola de 15 litres i em disposo a conjurar la màgia de cuinar el que fa més de 50 anys que es cuina a la meva família. Encara no obro la porta i soc l'àvia que vaig tenir. Un dia ho seré, i encara que siguem moderns i no estiguem per a certes coses, la veritat és que quan arriben aquestes dates, moltes vegades sento la connexió dels que ja no estan al meu costat, i em sembla veure'ls al voltant de la taula mirant el que he cuinat; i gairebé diria que assenteixen amb el cap com dient-me “ho has fet bo” o “t'ha quedat molt bé”. Com projectem les pròpies il·lusions, oi? Crec que al final, es tracta només de fer les coses amb amor, amb afecte, per expressar als altres amb els nostres detalls: “ep! He pensat en tu”.

Així que som-hi! i apunte,-nos a un altre Nadal, però amb l'alegria i la il·lusió de tornar a trobar aquesta flama dins dels nostres cors que anomenem casa. És just allà d'on vas sortir, allà on vas aprendre a repetir el patró o allunyar-te d'ell, però, gràcies a aquella casa, avui som els que som i això sí que és d'agrair.

Bon Nadal família, lectors, pacients i amics; tots teniu un lloc en el meu cor!