Cau la nit de nadal. Recolzada a la finestra, abraço als meus fills mentre veiem els últims estels en un cel fosc que ben segur, amaga el trineu del Pare Noel. En un altre continent, la lluentor centellejant del cel, no seran els estels de nadal, si no les últimes bombes que cauen sobre molts refugiats apinyats entre enderrocs d’una ciutat fantasma, entre llàgrimes d'enyorança pels que han deixat enrere i l'esperança pels que encara estan vius, “estem junts, estem junts, gràcies a déu”.

Arreu del món, a la nit de Nadal de moltes cases hi haurà un lloc buit a taula, que intentarem omplir amb espelmes, o amb els plats d'entremesos perquè es noti menys. Però mentre tots parlen i riuen, sense poder evitar-ho miraré cap a on solies asseure't, i tot i que et somriuré perquè no vols veure'm trist, em caurà aquesta llàgrima solitària i salada, perquè encara no aconsegueixo omplir el buit la teva absència ni amb una desena de torrons. Et veig somriure'm entre els convidats... Bon Nadal Carles, bon nadal àvia, bon nadal mamà, bon nadal fill meu. Les ONG's han recollit als sense sostre. Entre la boira de l'alcohol, el bon home es pregunta quan es van torçar les coses, ell que ho tenia tot, amics, casa, treball i família...”No ho sé, no ho sé” i beu i beu i torna a beure aquest peix sense riu que fa molt que no ha vist a déu néixer.

A l'hospital, centenars de persones passaran els seus últims moments. Per a les seves famílies la nit de nadal, el nadal i el Sant Esteve, no seran una festa. Abraçades, somriures i llàgrimes per la companyia perduda, per la vida que encara batega. Els metges ens diran frases fetes si no saben què més dir... “Tot va bé, tot va malament, només ens queda esperar”.

A la presó molts Jordis se n'aniran a dormir pensant en com els explicaran als seus fills, el dia de demà, que aquest és un país democràtic.

He ficat al llit als meus fills, conscient que sóc una privilegiada. Tinc el somni d'un país, llibertat, amor, salut, casa i treball. i penso en tu, que has perdut a algú, que plores en un altre continent, en un refugi, en un hospital, en un tanatori o a la presó. Vull que sàpigues que, encara que no serveixi de molt, el meu cor i el de molts de nosaltres estan amb tu. Saber que vivim en un món fet a la nostra imatge i versemblança pot ser que ens sembli trist. Potser la bona notícia sigui que el Pare Noel o qualsevol miracle màgic ens cobreixi amb un mantell de bona voluntat, ganes d'estimar-nos, tones de sinceritat i d'empàtics sentiments de lleialtat.

-Un món millor és possible- em dic a mi mateixa. I encara que només sigui per un instant, tanco els ulls per què vull creure en la màgia d'aquest nadal. ¿i tu? Bones festes bona gent de tot el món.