"Els ulls se't fan petits..."

Hi ha coses que, de vegades, em sorprenen. El Martí i el Nil tenen cançó d'anar dormir des de ben petits.

El Martí té el Bona nit d'Els Pets. Una cançó preciosa. Molt dolça. Molt suau. Per anar a dormir.

El Nil, té la cançó Pol Petit de N'Gai n'Gai. És l'única cançó que els conec, però també la trobo preciosa...

"Ei, Pol Petit!

agafa la guitarra cada nit,

surt al carrer

i canta una cançó.

Canta ben fort

i digues la veritat

sense cap por."

Molt bonica. Reivindicativa i bonica. A casa fem una trampa, i de ben petit li hem dit Nil Petit. De totes maneres ara ja sap que la cançó diu Pol Petit, però nosaltres seguim cantant "Ei, Nil Petit..."

Moltes nits els posem les cançons, i un dia, de cop, el Nil diu: "No, la dels ulls petits no, que em fa por." Nosaltres no sabíem a què es referia, fins que ens va explicar que la part de la lletra de la cançó Bona Nit, que deia "els ulls se'm fan petits", se la prenia literal, i es pensava que a la nena, els ulls se li feien petits de veritat. Si t'ho pares a pensar, la imatge, seria força angoixant. No vull que ningú passi por, però la imatge seria força TimBurtoniana...

...ara, ja li hem explicat que és una metàfora que vol dir que se li tanquen els ulls i li agafa son. Ara, ens la deixa posar. Aviat, li agradarà i tot. Que és mono. I quina peneta ens va fer quan ens ho va explicar. Segur, que el Lluís Gavaldà no s'hagués imaginat mai que aquesta bonica metàfora podia arribar a fer por algun nen. El Nil és així. El Nil Petit. Bona nit, Martí i Nil...