Escric això sabent que pot generar polèmica, però com a manresà que fa 46 anys que viu a Manresa, crec que, com a mínim, tinc el dret a exposar què penso d’alguns manresans i manresanes. Els que practiquen el “manresanisme” en dic jo.

Segurament a cada ciutat hi ha aquest tipus de persones, però és que, aquí, a Manresa, ens en sobren.

Sabeu allò que deia el mestre Carles Capdevila dels emprenedors vs emprenyadors? Doncs això mateix. Que ja costa prou fer coses com perquè algú(ns/nes) estiguin posant pals a les rodes constantment.

Que ja n’hi ha prou de la queixa gratuïta. El “no m’està bé res”. El “tu rai” i el “vols dir que” que un dia la Mariona em va dir que practiquem els manresans de veritat. El potser els manresans som així perquè és una ciutat que fa mandra, plena de pujades i baixades que diu l’Anna. No ho sé.

Els manresans (i manresanes of course) som els tribuneros del Barça.

Sempre amb la por del què passarà i l’”Ai què diran”! (Potser per això he decidit anar amb faldilles i les ungles de les mans i dels peus pintades, per compensar aquests 46 anys de manresanisme).

Que ja n’hi ha prou de Manrússia i Manràqueix. Ja ho sabem que fot fred i calor. Molta. Però sino vols això, vés-te’n a viure a Sitges o a Calafell...ai no, que aquí ja hi anem a l’estiu!

Que ja n’hi ha prou de l’orxata de la “xixo” i passar pel voral del passeig (que no Rambla, al tantu!). Que es pot passar pel mig i es pot prendre orxata al Barri Antic.

Que ja n’hi ha prou de “vull anar a viure a les Bases que hi toca el sol i tinc pàrquing amb ascensor per portar la compra del Pryca o el Supeco, per poder baixar a fer el got al Barri Antic i queixar-me que no puc aparcar! Camina cullons! Que podràs deixar el gimnàs, seguiràs estant en forma i tindràs calerons per fer la cervesa al Tonis, o al Rita, o al Golut, o on cony vulguis! Que Manresa, de punta a punta són 30 minuts! Deixa el Golf al pàrquing, al costat de la mountain bike. Que la tens, ho sé!

Que sino t’agrada la gent que pinta graffittis a les parets, fes propostes! No et queixis, proposa! Però clar, això és més difícil i requereix de pensar una mica i deixar el “manresanisme”.

Que si vols viure a Manresa, te l’estimes, vols que sigui una ciutat pensada per i per a les persones, personetes i personotes, t’hauràs de mullar, proposar i fer! No hi ha més. Hauràs de començar a ser manresà, manresana i deixar de practicar el “manresanisme”.

Aquí estic, disposat a parlar-ne, a escoltar, des del Barri Antic, des de la Plaça Major, sentint les campanes de la Seu mentre miro la gent com compra i esmorza pel barri. Ah, i els graffittis a mi, em molen molt. Alguns més que uns altres. Però això són gustos. És l’art. El demés, “manresanisme”, del cutre. He dit.

I ara, a Recuperar, Reaprofitar i Repensar la ciutat. Humanitzem-la cullons! Que estigui viva!