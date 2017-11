Llibres, contes i més per petits i no tant petits

L’any passat vaig començar a participar de manera puntual en el programa radiofònic “Més content que un gínjol” de Canal blau ràdio. Un espai dirigit i presentat per la Susana Peix, on es parla de llibres, contes i novetats editorials adreçades a la literatura infantil i juvenil.

Era una de les meves primeres experiències radiofòniques, però val a dir, que això de les ones enganxa. Té com una màgia especial que fa que t’hi trobis bé i que, sense adonar-te’n, el fet de conversar amb una amiga sobre llibres i literatura pugui convertir-se en una manera de fer arribar coneixements a moltes famílies.

Aquest any es va iniciar un nou programa, també a Canal Blau, el Memòria de peix i la col·laboració està sent gairebé setmanal. Barregem llibres i contes nous i els analitzem des d’un punt de vista més psicològic, mirant que ens poden aportar com a pares, mestres i adults, nens i nenes.

Haig de confessar, que tot i que sempre m’ha agradat llegir, no ha estat fins ara que estic descobrint el munt d’opcions inacabables que tenim al nostre abast. Hi ha narrativa per a qualsevol tema que vulguem treballar. Els llibres i sobretot els contes ha estat sempre un recurs que m’ha acompanyat en tots els treballs de psicoteràpia que he pogut fer amb els infants i les seves famílies.

Ens aporten un fil conductor per abordar certs punts d’una manera indirecta i que sovint es sol transformar en una petita excusa perquè els menuts comencin a parlar-me de “taps” de bloquejos, de pors o dubtes que no sabien ben bé com dir directament.

Aquest món encisador de la literatura no ens atrapa a tots per igual, i no passa res. No cal obligar als menuts a llegir, l’objectiu no és aquest quan treballem emocions. És explicar un conte que té un missatge a sentir, a descobrir entre línies. No sabem de quina manera impactarà això en els nens, però aquí està la gràcia. Ens hi hem de fixar què els atrapa de la història, quin punt els encisa o quin els deixa indiferents.

Si us plau, invertiu en contes. Invertiu en temps amb els vostres menuts, cerquem una estoneta per asseure-us i llegir plegats.

No dirigiu.

Observeu les seves cares, les seves rialles.

Escolteu les seves preguntes, les seves reflexions.

Us sorprendreu del munt de coses que descobrireu dels vostres fills i el més important, sense preguntar-los res directament.

Si voleu escoltar algun dels nostres programes, estar al dia de les recomanacions que fem i les novetats podeu entrar a:

o bé sintonitzar tots els dijous a les 12:00 Canal Blau Radio Fm.

Aquests dies previs al Nadal, aprofitaré per fer-vos mencions de llibres especials, que m’han impactat a mi o algun dels nens amb els que els he compartit. I si vosaltres en teniu algun que vulgueu fer-nos arribar ens encantarà redescobrir-lo.

