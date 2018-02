Un room escape a l'aula

Els Room Escape estan de moda i tot apunta que té prou solidesa per no ser una flor d'un estiu. Sempre m'ha agradat "gamificar" l'aula però de vegades tinc la sensació que aquesta obsessió per fer activitats jugades no sempre és eficient o amb objectius clars. Com a exemple us vull parlar del Kahoot! que és una espècie de joc de preguntes enfocat competitivament que de vegades no té altre objectiu que memoritzar i "escupir" respostes com es feia abans però amb l'excusa tecnològica que el fa molt més atractiu. Ull, no hi estic en contra, simplement cal fer-ho ben fet per evitar que en una aula de vint alumnes n'hi hagi quatre que juguin i setze que no "rasquin bola".

El Room Escape té coses que m'agraden molt com per exemple el treball cooperatiu, la presa de decisions, la interacció del grup i la motivació intrínseca que té una activitat contrarrellotge. Com passa també amb molts jocs d'educació física aquesta activitat et dóna pistes sobre les relacions del grup que a peu d'aula no es veuen tant.

Si no trobes material: DIY

Fa uns dies sortia al TN una activitat de room escape d'una escola catalana i vaig estar intentant cercar informació però no vaig tenir èxit, pràcticament ningú ha penjat activitats i per tant vaig haver de recórrer al DIY (Do it yourself).

Amb material que ja tenia de feia temps al web lesticaldia.cat i material que he anat fent vaig crear un escape room (o room escape) i ja el vaig provar amb els alumnes que tutoritzo amb els quals vaig agrair el feedback de l'experiència. Amb el curt bagatge i amb moltes ganes vaig fer una pàgina web per compartir aquest experiment amb el professorat que, com jo, anava buscant informació i no la trobava.

Tant si sou mestres com si no ho sou potser us interessa veure de què va. Pista: l'enllaç és a una lletra amb accent obert.