L'assoliment satisfactori no és suficient

D'entrada molt bé

Llegeixo content que a partir del curs que ve a secundària ja avaluaran com ho fem a primària. Dic content perquè estic a cicle superior des de fa anys i una de les preocupacions -lògiques- de les famílies és que el pas a l'institut sigui el menys traumàtic possible. No té gaire coherència que a primària treballem i avaluem per competències i a secundària encara es treballi com el segle XX.

Dubtes

Si a primària hem tingut dubtes a secundària la cosa serà històrica perquè canvis d'aquesta naturalesa que han d'anar -sí o sí- acompanyats d'un canvi metodològic a les aules i de molt treball en grup de l'equip docent faran trontollar les estructures de més d'un institut.

Hi ha molt egòlatra enquistat en uns llibres de text i en una metodologia que no lliga gens amb aquestes novetats que precisament fugen del que representa aquest tipus de docent.

Formació

La clau és la formació per canviar de xip però amb aquest sistema actual de sexennis, que pràcticament te'ls regalen fent uns quants cursets i anant a treballar, veig complicat que segons qui s'avingui a fer-la. Un altre tema és si hi ha prou formador per una tasca tan titànica i si aquests formadors tindran la capacitat (la competència adient) per transmetre aquest canvi de mentalitat. Si us sóc sincer no ho veig pas clar, crec que cal una transició més llarga per assegurar que es faci bé.

Eufemismes

Aquesta vegada això no pot quedar amb eufemismes bonistes com s'acostuma a fer en el nostre gremi: no val canviar el nom de les assignatures o almenys no n'hi ha prou fent-ho de cara a la galeria. Cal canviar hàbits i mal hàbits adquirits amb els anys, cal canviar l'estructura de les aules, les organitzacions de les taules i cadires, l'accés a les noves tecnologies i la relació amb els alumnes per fer-los més protagonistes del seus aprenentatges. Quasi res.

Croades

Llegint els comentaris sobre el tema que es fan a les xarxes socials s'obre un altre front en la comunicació familiar perquè ara per ara hi ha molt desconeixement i també molt rebuig a uns -altres- canvis que ataquen conceptes molt arrelats com són les notes de la mainada. Aconsello ferventment cercar "Neus Sanmartí" a Youtube i aprendre.

Salut i bones vacances!