Educació Física en temps de confinament

EF no competencial

M'arriba un vídeo d'un mestre d'educació física que es grava fent exercicis i demana repeticions a la mainada. El paio té un conflicte de personalitat: es pensa que és un educador i s'ha convertit en un preparador físic de gimnàs. No té en compte cap aprenentatge, cap descoberta ni metodolgia competencial, només repeticions.

Els seus alumnes miraran el vídeo i intentaran copiar-lo. No es preguntaran perquè serveixen els exercicis: si poden els faran i si no poden patiran per la mala nota que els espera.

Qui sigui més ràpid, més fort i més àgil tindrà l'esperat AE d'educació física, el lògic AE que esperen la majoria dels alumnes esportistes, el xupat com he sentit en moltes ocasions. Si l'objectiu és Citius, altius, fortius (Més ràpid, més alt, més fort) com va dir el baró de Coubertin, tant per tant crec que es podrien donar medalles com en els Jocs Olímpics, no?

EF competencial

És molt fàcil criticar i molt difícil aportar i com que no vull ser un demagog que es dedica només a criticar us proposo 10 activitats d'EF a primària que des del meu punt de vista tenen una càrrega competencial interessant i que es poden fer a casa amb la família.