Cal fer regals a mestres?

Catàlegs de supermercats atents

Ahir em va caure un catàleg de supermercat a les mans i la meva sorpresa va ser veure-hi aquests dos elements de la foto: marcos para profesores a 3'99€ i taza para profesores a 2'99€. El text que acompanya els objectes és dale un aprobado a tu profe con estas divertidas tazas. Els textos de les tasses i els marcs són "El mejor profe del mundo", "Gracias por enseñarme con el corazón", "Gracias por este gran año" entre d'altres. Queda clar que si un supermercat posa una cosa així al seu catàleg és perquè té sortida de la mateixa manera que per Halloween venen carbasses decorades o per Nadal mil elements per posar a l'arbre.

Però cal?

Per mi no. Sé que es fa en moltes escoles -sobretot concertades i privades- on és una espècie de tradició però penso que l'agraïment que puguis sentir per una mestra no ha de veure's reflectit amb regals materials. A mi els millors regals que m'ha fet sempre han estat dibuixos o escrits fets pels infants i certament em sentiria molt violent acceptant una tassa o un marc amb un missatge random que per molt bonic que sigui no deixa de ser una frase totalment impersonal.

A part d'això hi ha un altre tema: què passa amb el professorat no tutor? No es mereixerien un regal també? Si l'educació és un treball d'equip cal tenir això en compte i aleshores estem entrant en contradiccions.

Jo el que penso és que la tasca docent és un servei públic de la mateixa manera que ho són els bombers, policies, professionals sanitaris, brigada municipal o polítics i no se'ns passa pel cap anar regalant coses a aquests col·lectius*. També és cert que el vincle afectiu que els mestres podem tenir amb els alumnes rarament el tindran els altres esmentats però en el nostre cas les famílies també tindran moltes més oportunitats per mostrar el suport que ens cal tot el curs i no només quan s'acaba.

Grups de Whatsapp que treuen fum

*En el cas dels polítics potser sí si és que volem alguna cosa a canvi. #broma