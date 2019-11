Per a pares, per a avis

El blog de "La convivència, un trencaclosques" de Victòria Cardona, fou Premi Blog Catalunya d'Educació. Ella, nascuda a Barcelona, és mare i àvia de família nombrosa. Escriptora i professora, s’ha especialitzat en orientació familiar. És conferenciant sobre temes pedagògics en escoles, associacions, fundacions, etc. Col·labora en ràdio, en diverses publicacions i en portals d’Internet. És autora dels següents llibres, destinats a pares, mestres, avis i joves: Ensenyar a viure (Pòrtic 2006, Grup 62),(Labutxaca 2010, grup 62) y e-book), Som avis (Mina 2008,Grup 62,LaButxaca, Grup 62 y e-book), Conciliar la vida familiar (Styria, 2008), Qui mana aquí? (Pòrtic, 2012) Un estrany a casa (Pòrtic 2011, grup 62), Un extraño en casa (Viceversa 2011) Quién educa a mi hijo? Familia y escuela (Viceversa, 2012), Teixint el tapís de l'amistat (Meteora 2015), Autoridad y libertad en la educación de los hijos (Eunsa 2015), Valors que apoten els avis i les àvies(Mediterrània 2015), Consells pedagògics per a pares a tots els contes de la col.lecci´la Col.lecció I per què no? d’Editorial Baula (2015 i 2016). Manté actualitzat el seu portal: www.vidadefamilia.org