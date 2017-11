Educar positivament amb 100 piulades

Un cop llençada, la paraula no torna enrere

Horaci

Amb poques paraules ens entenem nosaltres mateixos i ens entenen els fills que tenen tot el dret de ser ben educats pels seus pares. És per això que m’he animat a escriure “Educar amb 100 piulades. L’abecedari de les persones positives”, magníficament editat per Editorial la vocal de lis.

El presentaré el proper dilluns, 6 de novembre a les 7h. del vespre i amb la invitació que il·lustra aquesta entrada us hi espero... quina il·lusió em faria que m’acompanyéssiu!

He començat el llibre amb l’A d’Abraçada. Abraçades a dojo que donem i rebem. És el gest del meravellós llenguatge no verbal més significatiu per demostrar estima, agraïment, perdó, consol i un llarg etcètera. I, he acabat el Diccionari amb la Zeta de Zero perquè el meu zero no és un zero a l’esquerra, és un zero que suma, que multiplica i que com a denominador de qualsevol fracció, diuen els matemàtics, tendeix a infinit.

Siguem positius! Es tracta de mirar la nostra realitat amb uns ells una mica més crítics per superar-nos i amb la mirada a l’entorn, més enllà d’un mateix, sense deixar que no ens emboirin l’enteniment ni ens influeixin bajanades que no condueixen enlloc o, si més no, ens fan perdre el temps. No tot el que sentim dir és vàlid per viure feliç, i avui - amb tanta informació a l’abast i amb poc temps per assimilar-la - hem de saber, si cal, posar-ho en dubte i quedar-nos amb el que és essencial, no fos cas que ens enganyessin i perdéssim el bon ànim.

L’ànim no el trobarem en la dieta miraculosa, en el viatge a una illa paradisíaca, en milers d’euros per comprar-nos el que ens vingui de gust, en una salut de ferro o en l’últim model de cotxe. El bon ànim el trobarem quan estimem el nostre cos mig atrotinat pel desgast de la feina, en la tasca petita a casa i en el lloc de treball on som útils, en el repte de fer allargar el sou per cobrir les necessitats bàsiques i en el despertar-nos d’hora per agrair que estem vius, tot i que ens facin mal tots els ossos.

Ser positiu és analitzar els problemes i solucionar-los; encara que, de vegades, no aconseguim moure’ls; segueixen allà com un fet misteriós més que haurem d’assumir. S’ha de conviure amb situacions que mai s’arreglaran i que les hem d’incorporar a la vida sense que ens treguin la pau.

Us espero a la presentació divertida d’un vocabulari simpàtic i engrescador perquè el bon ànim, l’actitud positiva i el bon humor no ens manquin, una presentació amb l’Alfred Picó, reconegut periodista i profesor de comunicació i Sandra Palau, editora i gran amiga meva a Mètric, un espai d’allò més agradable.