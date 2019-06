On són les dones en la tecnologia?

Fa uns quants estius vaig fer un curs de programació i robòtica amb el LEGO Mindstorm. Era l’única nena entre quinze nois. A partir d’aquell moment vaig detectar que fallava alguna cosa.

Les dones, cada cop més, estan presents en tots els àmbits de la ciència, però en el món de la tecnologia encara no. De fet, en un institut del meu poble, només hi ha una única noia en el batxillerat tecnològic (o sigui, una entre vint). Passa el mateix en les enginyeries, on la presència de les dones pot arribar a ser inferior al 12% en algunes universitats.

El perfil de persona que tenim associat als estudiants de batxillerat o carreres tecnològiques, no se pas per què, són homes i més aviat frikis. La societat ens ha fet interioritzar aquest estereotip, el qual hauríem de començar a deixar enrere.

Des de ben petits, gairebé totes les joguines que et poden despertar un cert interès en l'àmbit tecnològic semblen dirigides a nens (tot i que és ben trist que encara se segueixi distingint entre jocs per a nens i jocs per a nenes), com ara el Meccano. Què passaria si féssim un joc de construcció de color rosa, amb una nena a la caixa? Seria igual de sexista i seria estar acceptant la distinció entre jocs depenent del gènere del consumidor, sí, però potser funcionaria. Si es vol un canvi s’ha de començar des del principi, des de ben petits.

Un altre al·licient que permetria acostar la tecnologia a tothom (nois i noies) és fer-la més atractiva i pràctica. Per exemple, a l’assignatura d'informàtica de les escoles es podria ensenyar més a programar i a utilitzar programes com Scratch, introduint tothom en aquest món ja que poden ser útils en diferents camps i ajuden a desenvolupar diferents capacitats (creativitat, pensament matemàtic, paciència i perseverança…). Crec que seria positiu que als instituts s'introduissin també altres eines com Arduino o AppInventor a lesa classes de tecnologia perquè, al no ser les típiques classes teòriques, poden motivar a alumnes que fins llavors no tenien cap mena d'interès en aquesta assignatura o que ni tan sols sabien en què consistia el món de la programació.

Potser, poc a poc, i començant des de la base, la presència de les dones en les carreres STEM (“Science, Technology, Engineering and Mathematics”) serà més visible.