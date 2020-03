El teatre familiar català s’afegeix a l’oferta cultural d’oci on line pel confinament amb diverses iniciatives

El portal dels espectacles familiars a Catalunya és un projecte de difusió de l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics. Neix l'any 2014 amb l'objectiu de donar visibilitat, dignificar, posar en valor i ser el referent de les arts escèniques per a infants i joves. Els espectacles familiars mereixen la mateixa consideració que la resta perquè no és un gènere menor: els infants no són el públic del demà, són públic present i capaç.