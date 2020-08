Aquesta setmana ha nascut el Gio, el fill d'una de les meves amigues de la colla de la universitat. Encara que han passat més de vint anys d'aquesta etapa (mare meva, vint...), estem molt unides. Tot i que aquest any, com tots els grups d'amigues suposo, estem unides via zoom. I quina il·lusió la notícia després d'un any monotemàtic on només sento “a aquest pas ens tornaran a tancar” o “em sembla que jo ho vaig passar al desembre”.

Total, que va arribar la foto al grup i el whatsapp va estar dividit entre felicitacions i punxadetes de gelosia. I un missatge de la Tere que deia, potser és el darrer nadó del grup. El divuitè fill d'una colla on el més gran té 13 anys i el més petit té 3 dies. Amb 18 fills potser podeu pensar que parlem molt de maternitat i criança. Doncs res més lluny de la realitat. De fet l'altre dia vam descobrir que el fill de la Mon i el meu petit fan els anys al mateix dia. Ostres, no n'era gens conscient, em deia ella. Sempre ha estat així? Diria que sí, de fa cinc anys.

Entre totes tenim 18 fills i mai hem fet cap trobada amb tots els nens. Només pensar-ho ens entra una suor freda. Hem mantingut la nostra amistat com en una bombolla i quan fem un sopar d'amigues només som nosaltres. Moment únics on deixes de ser la mare de, la profe de, o la companya de. Total, de la maternitat en pots parlar amb tothom: amb les mares de l'escola, amb les del parc, amb les que van a les infernals festes d'aniversari (si ets de les que et quedes) o en un fil de twitter. Però jo estic enamorada de les converses del meu grup d'amigues on recuperem el nostre espai fet a mida. Perquè això de l'amistat és com endreçar l'armari. Sempre prioritzes i poses davant de tot el que t'escau i et fa sentir bé.

I ara arriba el Gio i la mare de la criatura ja sap que ara li toca dedicar-hi més energia de la que recorda. Perquè amb el segon fill, la feina no es duplica, es multiplica per una xifra indefinida. Sap que li ve un postpart que no s'arregla ni amb els millors filtres d'instagram. Que potser tindrà moments de depre, no pas pel nadó que arriba, sinó per tots els moments de descans que marxen. Però també sap que per a tots aquests moments difícils ens té a nosaltres. La seva bombolla on no parlem de còlics sinó que riem, riem moltíssim, amb les bestieses de sempre.

Perquè entre totes tenim 18 fills i són molt importants, però no són l'únic que és important. Perquè els fills ens han robat hores de son però no ens han robat els somnis. Benvingut a la colla, Gio.