A tu com t’agraden?

Hi ha diverses maneres de preparar les patates fregides. La més habitual és tallar-les a tires i servir-les quan són daurades, cruixents per fora i toves per dins, ben calentes i amb un toc de sal. N’hi ha que s’estimen més tallar-les a làmines finíssimes i fer-ne xips cruixents, o bé a dauets, que queden més toves.

Per què en diuen 'french fries'?

Hi ha dos països d’Europa que reclamen ser els inventors de les patates fregides. Un és França, i això explicaria per què en diuen french fries. Però Bèlgica assegura que ells van ser primers, i que si es diuen així no és perquè les patates siguin franceses sinó pel verb to french, que en anglès significa tallar a trossos. Justament la forma com se serveixen les famoses patates rosses.

Potatoes in space In 1995 the potato became the first vegetable to be grown in space

¿T’imagines un museu dedicat a les patates fregides?

No cal que te l’imaginis, perquè existeix de veritat. El Frietmuseum o Museu de la Patata Fregida és a la ciutat belga de Bruges. No diries mai què hi tenen! Entre altres coses, una col·lecció d’estris per a la manipulació de les patates. També recullen la història d’aquest popular tubercle. I, esclar, patates fregides: els visitants en poden degustar en una botiga que hi ha al mateix museu.

A tot el món es mengen patates, però no tothom se les menja igual

¿Sabies que les patates fregides són l’ingredient d’alguns plats tradicionals? Els anglesos les serveixen amb el famós fish and chips, a Bèlgica és ingredient de les moules-frites o musclos amb patates, i la salchipapa o patates amb salsitxa és originària del Perú.

Did you know? The Spanish discovered potatoes in America in the early 16th century and brought them back to Europe

¿I nosaltres, tenim algun plat amb patates fregides?

I tant! Pensa si no en la truita de patates o les patates braves.

Patates sí, patates no

Tot i que ens agraden molt, no hem d’abusar de les patates fregides, perquè poden tenir un excés de greixos i de sal. Per sort, hi ha alternatives perquè no les trobis a faltar. Per exemple, patates cuites al microones o, encara millor, al forn.